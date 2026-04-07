Έχοντας κερδίσει τον τίτλο του πιο επιδραστικού παίκτη στην επιθετική γραμμή του Άρη, ο Μπενχαμίν Γκαρέ έχει δείξει την αξία του αλλά η αγορά του δεν είναι απλή υπόθεση.

Ξεκάθαρη άποψη θα σχηματιστεί με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, βάσει όμως των μέχρι στιγμής επιδόσεών του, ο Μπενχαμίν Γκαρέ μπορεί να χαρακτηριστεί «καλή επιλογή». Στα 463 λεπτά συμμετοχής του, ο Αργεντίνος (με ιταλικό διαβατήριο) κέρδισε τον τίτλο του ποδοσφαιριστή με τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιθετική λειτουργία του Άρη παράλληλα της ανθεκτικότητας που τον χαρακτηρίζει καθώς είχε σωστές αντιδράσεις αγωνιζόμενος είτε στο δεξί άκρο της επίθεσης είτε σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Το αρνητικό στοιχείο για τον 25χρονο επιθετικό είναι ότι θα έπρεπε να είχε βρει μεγαλύτερο αριθμό τελικών προσπαθειών καθώς ήταν μόλις δέκα οι φορές που βρέθηκε σε θέση βολής στο σύνολο των επτά συμμετοχών. Από την άλλη πλευρά, βρήκε δίχτυα στις δύο εξ’ αυτών, γεγονός το οποίο μάλλον υποδηλώνει την ικανότητά του στην εκτέλεση. Οι περισσότερες τελικές προσπάθειές του σε παιχνίδι ήταν απέναντι στον ΟΦΗ αλλά από τις έξι συνολικά, οι πέντε μπλοκαρίστηκαν από αντιπάλους.

Από την άλλη πλευρά, το εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο για τον Γκαρέ είναι η ακρίβειά του στις μεταβιβάσεις. Μεγαλύτερη αξία δεν έχει τόσο το 87.9% στις συνολικές πάσες όσο το 83.3% στο μισό του αντιπάλου. Βάσει της στατιστικής έχει 95/114 πάσες στο αντίπαλο μισό και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου η πάσα του δεν είχε προωθητική τροχιά. Αυτή η ακρίβεια συνδυάζεται με το εξαιρετικό ποσοστό του και στην ατομική ενέργεια καθώς έχει 10/16 πετυχημένες ντρίμπλες. Προφανώς θα έπρεπε να είχε πάρει περισσότερες μπάλες στη διάρκεια αυτών των αγώνων και να είχε απομονωθεί στη δεξιά πλευρά για να παίξει ένας εναντίον ενός. Αυτή η διαπίστωση αναδύεται τουλάχιστον μέσα από τους αριθμούς και την επιθετική ικανότητα του παίκτη.

Στο τέλος της φετινής σεζόν και ανεξαρτήτως της κατάληξης αυτής, ο Άρης θα χρειαστεί να αποφασίσει για τον Αργεντίνο επιθετικό. Η συμφωνία των «κίτρινων» με τη Βάσκο Ντε Γκάμα περιλαμβάνει τον ετήσιο δανεισμό του παίκτη (σ. σ. δηλαδή έως τα τέλη του προσεχή Δεκέμβρη) αλλά και την αγορά των δικαιωμάτων του έναντι 3.000.000 δολαρίων. Προφανώς το ύψος της ρήτρας κάνει την περίπτωσή του αρκετά δύσκολη καθώς ισοδυναμεί με ισχυρή επένδυση. Η τελική απόφαση προφανέστατα θα ληφθεί βάσει των μελλοντικών επιδόσεων του παίκτη αλλά και της κατάληξης άλλων υποθέσεων. Αν δηλαδή οι «κίτρινοι» εξασφαλίσουν χρήματα από τις πωλήσεις των Κλείτον Ντιαντί, Μόντσου, αυτομάτως θα αυξηθεί η δυνατότητα αγορών ενόψει του προσεχούς καλοκαιριού αλλά και γι’ αυτή του Γκαρέ.