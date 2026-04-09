Ο Κώστας Γαλανόπουλος αποτελεί τη μοναδική εκκρεμότητα για τον Άρη ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος και της εντός έδρας (18/4) αναμέτρηση με τον Βόλο.

Σήμερα (9/4) οι «κίτρινοι» προπονήθηκαν για τελευταία φορά πριν το Πάσχα καθώς δόθηκε τριήμερη άδεια σε όλους και η επανέναρξη των προπονήσεων έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας (13/4). Μοναδική εκκρεμότητα για τον Μιχάλη Γρηγορίου είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος ο οποίος απουσιάζει στους τελευταίους 2.5 μήνες λόγω τενοντίτιδας. Ο έμπειρος μέσος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης παράλληλα των θεραπειών στις οποίες υποβάλλεται.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει, καθώς όμως προβλέπεται να μπει σε κομμάτια της προπόνησης από την ερχόμενη εβδομάδα, θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Βόλο.