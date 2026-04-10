Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ και την πρεμιέρα... με το αριστερό στα playoffs, στο μπλοκάκι του Μεντιλίμπαρ υπάρχει το «παράθυρο» για επιστροφή στην διάταξη με καθαρό δεκάρι.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε ως γνωστόν καθόλου καλή εικόνα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και ηττήθηκε με 0-1. Σε αυτό το παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με 11άδα που είχε τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί. Μία διάταξη που δεν απέδωσε καρπούς και γενικά δεν απέδωσε ανάλογα.

Μοιραία υπάρχει η σκέψη από μεριάς του προπονητικού staff είναι να επαναφέρει το πιο κλασικό 4-2-3-1 με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ. Όχι πώς το σχήμα πριν δεν ήταν 4-2-3-1 αλλά με 2 επιθετικούς έχει άλλη ταυτότητα και άλλα χαρακτηριστικά στο γήπεδο. Είναι σαν να έχεις έναν σχηματισμό με έναν κρυφό κυνηγό και έναν στράικερ.

Σε αυτήν την περίσταση και από την στιγμή που θα επιστρέψει η διάταξη με δεκάρι η βασική επιλογή είναι ο Τσικίνιο που δεν είναι στα καλύτερά του και μετά ως επιλογές υπάρχουν ο Έσε, ο Γιαζίτζι και έως ένα σημείο και ο Νασιμέντο. Προφανώς όλο αυτό θα το δουλέψει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι της 19ης Απριλίου με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.