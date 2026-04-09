Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι δεν υπήρξε ποτέ πρακτικά βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού πλην όμως έχει δείξει τις στιγμές του στην ομάδα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν ανέκαθεν ένας φοβερά ποιοτικός παίκτης. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα μπορέσει ποτέ να υπηρετήσει πιστά ένα πλάνο με απόλυτο πρέσινγκ, τρεξίματα και ένταση. Είναι όμως ένας παίκτης με... κρύο αίμα, πολύ καλά πόδια και το απρόβλεπτο στοιχείο στο παιχνίδι του.

Υπό το πρίσμα της σκέψης του τεχνικού επιτελείου για πιθανές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο προσώπων ο Γιαζίτζι είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι ένας παίκτης που πάντα σύμφωνα με τον χρόνο συμμετοχής του έχει σκοράρει περισσότερο από το προσδοκώμενο και έχει φτιάξει και γκολ. Φέτος σε 27 αγώνες έχει 7 γκολ και 6 ασίστ και συνολικά στον Ολυμπιακό έχει καταγράψει 7 τέρματα και 6 ασίστ σε 28 αγώνες.

Προφανώς και υπήρξε η γκολάρα του στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης που... ξεκλείδωσε τον αγώνα και ενώ τα περισσότερα γκολ του τα έχει βάλει στο Κύπελλο. Και βέβαια μην ξεχνάμε σε όλα αυτά και την παράμετρο του πολύ σοβαρού τραυματισμού του που τον είχε αφήσει εκτός για μεγάλο διάστημα.

Εικοστός σε χρόνο συμμετοχής αλλά 4ος σκόρερ στον Ολυμπιακό

Ο Γιαζίτζι έχει το φοβερό στοιχείο ότι με 482 λεπτά παρουσίας στην Stoiximan Super League 1 είναι ο 4ος κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού με 2 γκολ, όσα δηλαδή έχει και ο Ποντένσε σε 1259 λεπτά συμμετοχής με τους Πειραιώτες. Ο Γιαζίτζι έχει και 2 ασίστ στο Πρωτάθλημα ενώ τα 2 γκολ του έχουν προέλθει μέσα από 15 τελικές.

Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Ελ Καμπί με 17 γκολ, ο Ταρέμι με 10 και ο Τσικίνιο με 4. Από 2 γκολ έχουν οι Ζέλσον, Ρέτσος, Ποντένσε και Γιαζίτζι.

Παίζοντας στην θέση του και με τα χαρακτηριστικά του μπορεί να είναι αλλιώς

Ο έμπειρος και διεθνής μεσοεπιθετικός χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ως εξτρέμ. Ο Γιαζίτζι έχει παίξει πολύ λίγο ως δεκάρι που είναι μία θέση που του ταιριάζει περισσότερο. Άρα οι 2 βασικοί λόγοι για να πάρει νέα ευκαιρία έχουν να κάνουν και με την πιο φυσική του θέση αλλά και με την προοπτική που μπορεί να δώσει με τα στοιχεία του, το πείσμα του και το αγωνιστικό νεύρο που βγάζει.

Ναι ο Γιαζίτζι δεν είναι ο πιο συνεπής παίκτης τακτικά και ανασταλτικά. Είχε όμως τις καλές στιγμές του στον Ολυμπιακό και είναι ένας ποδοσφαιριστής ικανός να δώσει το κάτι παραπάνω και που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ολυμπιακού σε αυτήν την φάση του Πρωταθλήματος. Ακόμα και στο 0-1 με την ΑΕΚ μπήκε και φάνηκε. Προσπάθησε και σκόραρε με σουτάρα που ως γνωστόν βέβαια ακυρώθηκε μετά υπόδειξη οφσάιντ.