Πετρόπουλος σε Πατσατζόγλου: «Δεν σε είχε αδικήσει και πολύ η διαιτησία τότε, εμάς εδώ...» (vid)

Απολαυστικός διάλογος στο Play Offs Time με τον Αντώνη Πετρόπουλο να πειράζει τον Χρήστο Πατσατζόγλου για το θέμα της διαιτησίας όταν ο πρώτος έπαιζε στον Παναθηναϊκό κι ο δεύτερος στον Ολυμπιακό.

Το Play Offs Time έκανε πρεμιέρα στο Gazzetta με απολαυστικές ατάκες, αναλύσεις και χαβαλέ. Μία στιγμή που είχε... πείραγμα ήταν όταν το θέμα πήγε στη διαιτησία. Αρχικά ο Αντώνης Πετρόπουλος ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές που... ταλαιπώρησε με τα παράπονά του όταν αγωνιζόταν, ενώ ο Χρήστος Πατσατζόγλου είπε ότι εκείνος δεν παραπονιόταν ποτέ.

Εκεί, ο «Πετρογκόλ» πείραξε τον «Πάτσα» λέγοντάς του: «Δεν σε αδίκησαν και ποτέ. Εμάς... εδώ (δείχνοντας το λαιμό του)». Με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να απαντά: «Δεν ξέρω τι λέει ο τύπος...».

Κι όλα αυτά ξεκίνησε από την ερώτηση του Παύλου Κουστέρη στο 51.05: Εσείς δεν έχετε διαφωνήσει ποτέ για μία φάση;