Πετρόπουλος σε Πατσατζόγλου: «Δεν σε είχε αδικήσει και πολύ η διαιτησία τότε, εμάς εδώ...» (vid)
Το Play Offs Time έκανε πρεμιέρα στο Gazzetta με απολαυστικές ατάκες, αναλύσεις και χαβαλέ. Μία στιγμή που είχε... πείραγμα ήταν όταν το θέμα πήγε στη διαιτησία. Αρχικά ο Αντώνης Πετρόπουλος ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές που... ταλαιπώρησε με τα παράπονά του όταν αγωνιζόταν, ενώ ο Χρήστος Πατσατζόγλου είπε ότι εκείνος δεν παραπονιόταν ποτέ.
Εκεί, ο «Πετρογκόλ» πείραξε τον «Πάτσα» λέγοντάς του: «Δεν σε αδίκησαν και ποτέ. Εμάς... εδώ (δείχνοντας το λαιμό του)». Με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να απαντά: «Δεν ξέρω τι λέει ο τύπος...».
Κι όλα αυτά ξεκίνησε από την ερώτηση του Παύλου Κουστέρη στο 51.05: Εσείς δεν έχετε διαφωνήσει ποτέ για μία φάση;
