Ο... τελικός των ουραγών στις Σέρρες ανάμεσα σε Πανσερραϊκό κι Αστέρα Τρίπολης δεν ανέδειξε νικητή. Το 0-0 δίνει στις δύο ομάδες από ένα βαθμό, τις κρατάει μαζί στην ουρά, αλλά πλέον μείωσαν την διαφορά από την ΑΕΛ Novibet.

Σε έναν αγώνα που δεν θα τον θυμόμαστε και για πολύ οι Πανσερραϊκός και Αστέρας έμειναν στο 0-0. Οι πιο καλές φάσεις του αγώνα ήταν στο β' μέρος.

Πανσερραϊκός - Αστέρας: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Εν πρώτοις η διάταξη του γηπεδούχου Πανσερραϊκού ήταν η εξής: Τιναλίνι - Ντε Μάρκο, Φέλτες και Γκελασβίλι - Λύρατζης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ και Τσαούσης - Ριέρα, Τεϊσέιρα και Ιβάν. Η σύνθεση του Αστέρα από την άλλη με τον σχηματισμό του ήταν με τους εξής παίκτες: Παπαδόπουλο - Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο, Αλάγκμπε - Δεληγιαννίδη, Έντερ, Αλμύρα, Σιλά - Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού.

Πρώτο ημίχρονο με νεύρα και χωρίς φοβερές φάσεις

Στο πρώτο 45λεπτο δεν υπήρξαν φοβερές και τρομερές στιγμές στα καρέ των 2 ομάδων παρά την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι παίκτες τους. Γενικότερα δεν έγιναν σπουδαία πράγματα και δεν είδαμε ματς με σπουδαίες φάσεις.

Υπήρξε η φάση στο 21ο λεπτό όπου από τον Αστέρα ζήτησαν πέναλτι για αγκάλιασμα και αντικανονικό μαρκάρισμα του Ντε Μάρκο στον Σίπσιτς. Στο ριπλέι φάνηκε ότι ο Ντε Μάρκο αγκάλιασε και τράβηξε τον αντίπαλό του που έπεσε στην περιοχή ωστόσο κρίθηκε από τον ρέφερι Παπαδόπουλο ότι δεν υπήρχε κάτι. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου υπήρξαν πολλά νεύρα και ουκ ολίγες αψιμαχίες μεταξύ των παικτών των 2 αντιπάλων λόγω μαρκαρισμάτων.

Ελάχιστες μεγάλες φάσεις και γενικά κακό παιχνίδι

Στην επανάληψη οι 2 ομάδες είχαν από μία μεγάλη ή έστω καλή φάση. Στο 57' ήταν χαμένο τετ α τετ ο Ίβαν. Έβγαλε την μπάλα καίρια ο Παπαδόπουλος. Στο 60' ο Σιλά είχε ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Μακέντα και πέρασε έξω. Στο 65' ήταν ένα επικίνδυνο σουτ του Δοϊρανλή που έφυγε λίγο έξω. Γενικά ήταν ένα κακό παιχνίδι από πλευράς παραγωγής φάσεων το οποίο έμελλε να μείνει στο 0-0 παρά τις αλλαγές στο 2ο μέρος και από τις 2 ομάδες και τις επιθετικές απόπειρες των παικτών τους.

MVP: Πρακτικά δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας. Θα βάλουμε τον γκολκίπερ Παπαδόπουλο για την επέμβασή του πάνω στον Ιβάν. Είχε 3 αποκρούσεις και 2 επεμβάσεις στο σύνολο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από την μέση και μπροστά για καμία εκ των 2 ομάδων δεν υπήρξε παίκτης που να έκανε μεγάλη διαφορά. Γενικά οι άμυνες πήγαν καλά.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι μεσοεπιθετικοί αλλά και οι επιθετικοί των 2 ομάδων. Καμένα σύνολο δεν ήταν τόσο επικίνδυνο.

Η ΓΚΑΦΑ: Μπορεί να μπει η φάση του Ιβάν για τον τρόπο που πήγε να την τελειώσει. Ήταν η μεγάλη φάση του Πανσερραϊκού.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Αρκετά τα παράπονα και των 2 ομάδων από την διαιτησία. Ο Αστέρας ζήτησε πέναλτι στο πρώτο μέρος σε φάση που φάνηκε να υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα στον Σίπσιτς και στην επανάληψη έκανε παράπονα για κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Αλμύρα. Ο Πανσερραϊκός ζήτησε χέρι - πέναλτι. Δεν κρίθηκε από τον Παπαδόπουλο ότι υπήρχαν παραβάσεις στις συγκεκριμένες φάσεις.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Δεν θα μείνει στην ιστορία ως ένα τοπ ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτό. Οι Πανσερραϊκός και Αστέρας είχαν ελάχιστες πολύ καλές φάσεις και έμειναν στο 0-0.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Ντε Μάρκο (56' Κάλινιν), Φέλτες, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Ομεονγκά (71' Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56' Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ριέρα (71' Ρούμιαντσεβ), Τεϊσέιρα και Ιβάν (86' Μασκανάκης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΉΣ: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Δεληγιαννίδης, Έντερ (83' Τζανδάρης), Αλμύρας, Σιλά, Μπαρτόλο (83' Εμμανουηλίδης), Μακέντα (83' Οκό) και Κετού (75' Καλτσάς).