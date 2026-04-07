Ένα αγωνιστικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στα πέντε επόμενα ντέρμπι

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το δημιουργικό κομμάτι του «τριφυλλιού» στα φετινά μεγάλα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Στη διαδικασία των play offs, ο Παναθηναϊκός εκτός από την διεκδίκηση των λιγοστών πιθανοτήτων να προλάβει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση, πιθανότητες που γίνονται ακόμη λιγότερες όταν παίζει για την ισοπαλία όπως έγινε στη Τούμπα, καλείται να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα, να δημιουργήσει μια προοπτική και μια δυναμική ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και να κλείσει μία σούπερ αποτυχημένη χρονιά στην Ελλάδα, με ένα θετικό φινάλε.

Μαζεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς γίνεται, πείθοντας με την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ομάδες που ήταν ανώτερες από εκείνον στη κανονική διάρκεια της Super League.

Κρίνοντας από τα πιο πρόσφαα μεγάλα εγχώρια παιχνίδια, το Τριφύλλι έχει βελτιώσει αρκετά την ανασταλτική του εικόνα. Τόσο απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» όσο και κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, κράτησε χαμηλά τους αντιπάλους του(0.24xG και 0.6xG αντίστοιχα), δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και έφυγε με ανέπαφη την εστία του.

Το σχέδιο του Ράφα Μπενίτεθ να βάζει το σύνολό του χαμηλά στο γήπεδο, να περιμένει σε μεσαίο και χαμηλό μπλοκ και να νιώθει άνετα με αυτό σε διάταξη 5-4-1, βελτίωσε την αμυντική συνέπεια του Παναθηναϊκού και έβαλε δύσκολα στους αντιπάλους. Ελάχιστοι χώροι, ελάχιστα λάθη, τακτική συνέπεια και «μπλοκάρισμα» των δημιουργικών ατού.

Για να αυξήσει ένα σύνολο τις πιθανότητές του για να φτάσει στη νίκη, πρέπει να παράγει περισσότερο.

Το «καθόμαστε πίσω και θα το βρούμε ένα γκολ μπροστά» μπορεί να γίνει η εξαίρεση αλλά όχι και ο κανόνας, καθώς έπειτα από σχέδιο γίνεται... προσευχή, καθώς πολύ απλά θα έρθουν και τα βράδια που η πρώτη ή η δεύτερη ευκαιρία δεν θα γίνουν γκολ. Είναι μαθηματικά βέβαιο και αποδεδειγμένο από την ίδια την φύση του ποδοσφαίρου.

Αν κάτι μπορούν να διδάξουν τα ντέρμπι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός στη σεζόν μέχρι και σήμερα, είναι πως για να κάνει περισσότερες νίκες, θα πρέπει και να δημιουργεί περισσότερο. Να φτιάχνει περισσότερες ποιοτικές τελικές, να απειλεί πιο πολύ, να βγάζει πιο όμορφα και ουσιαστικά πράγματα στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.

Τα xGoals των «πρασίνων» στα οκτώ ντέρμπι επί των ημερών του Ράφα, βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά. Μόλις στο 0.67 ανά παιχνίδι!

Συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα:

0.67vsΠΑΟΚ

0.91vsΟλυμπιακός

0.48vsΑΕΚ

0.40vsΠΑΟΚ

1.69vsΑΕΚ

0.84vsΠΑΟΚ

Και στο Κύπελλο:

vsΠΑΟΚ: 0.03

vsΠΑΟΚ: 0.35

Μόνο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ένωση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το 1 προσδοκώμενο γκολ και σίγουρα το δημιουργικό κομμάτι συνολικά, είναι κάτι που χρειάζεται πρόοδο και έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, καθώς στο έμψυχο δυναμικό των «πρασίνων» υπάρχουν παίκτες με σημαντική ατομική ποιότητα, όπως ο Τεττέη, ο Ζαρουρί, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρι, ο Γιάγκουσιτς, ο Αντίνο, ο Ρενάτο, ο Κυριακόπουλος, ο Καλάμπρια, ο Μπακασέτας, ο Τσιριβέγια που μπορούν να συνδυαστούν, να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν μια διαφορετικό εικόνα στην επίθεση του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν.