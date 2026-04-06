Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης πήγε στην προπόνηση της ομάδας δείχνοντας πως στηρίζει τους παίκτες εν' όψει της συνέχειας των Play Out.

Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο τα Play Out γνωρίζοντας βαριά ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Μια ήττα και κυρίως μια εμφάνιση που έφερε την αντίδραση και του ιδιοκτήτη της ομάδας, Αχιλλέα Νταβέλη που με δήλωσή του δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την εικόνα των Θεσσαλών.

Ο ισχυρός άνδρας των «βυσσινί» ωστόσο μπορεί αρχικά να δήλωσε πόσο τον πείραξε η ήττα και η εμφάνιση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτό φάνηκε και από την παρουσία του τόσο στην προπόνηση της Κυριακής, όσο και σε αυτή της Μεγάλης Δευτέρας. Ο Αχιλλέας Νταβέλης με την παρουσία του έδειξε πως στηρίζει τους ποδοσφαιριστές και χωρίς να πει πολλά λόγια έκανε τους πάντες να καταλάβουν πως όλοι μαζί μια γροθιά θα παλέψουν για την παραμονή ξεκινώντας από την Μεγάλη Τετάρτη και τον τελικό με τον Παναιτωλικό στην AEL FC Novibet Arena.

Όλοι μαζί παίκτες, διοίκηση και κόσμος μπαίνουν στην τελική ευθεία της μάχη της παραμονής, αφήνοντας πίσω τους το κάκιστο πρόσωπο που έδειξε η ομάδα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» όπου και γνώρισε την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης.