Κλήθηκαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από τη λίγκα

Το πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague κάλεσε σε απολογία Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κλήθηκαν σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague για όλα όσα συνέβησαν στην 1η αγωνιστική των Play Offs του πρωταθλήματος.

Αυτή θα λάβει χώρα τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) στις 09:30 το πρωί.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, Μ. Τετάρτη, 8-4-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 16 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».