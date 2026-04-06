Άλλος ΠΑΟΚ, χαμηλό ταβάνι, περιμένοντας την Ανάσταση…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον ΠΑΟΚ που χάθηκε το τελευταίο δίμηνο, την ποιοτική αδυναμία του που φέρνει έλλειψη αυτοπεποίθησης και επισημαίνει τα διαιτητικά με τα μηνύματα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Δεν είχε μεγάλη σχέση αυτό το χθεσινό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με άλλα παιχνίδια των δύο ομάδων σε αυτή και σε περασμένες σεζόν. Βασικός παράγοντας η αδυναμία του Δικεφάλου να κάνει το παιχνίδι του.

Ο ΠΑΟΚ σε αγώνα του στην Τούμπα και να έχει σκόρπιες πέντε τελικές προσπάθειες! Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Όσο και αν ήθελαν οι παίκτες του, όσο κι αν είχαν οργάνωση μέσα στο γήπεδο, δεν είχαν την απαιτούμενη ποιότητα για να κυριαρχήσουν, να κάνουν το συνδυαστικό τους παιχνίδι και να περάσουν το πολλαπλό μήνυμα στον αντίπαλο ότι δεν έχει ευκαιρία να τους κοντράρει. Έτσι συνέβη σε αρκετά άλλα ματς των δύο ομάδων. Απλά τώρα και μετά από όσα έχουν συμβεί ο ΠΑΟΚ έχει πέσει στο επίπεδο του Παναθηναϊκού! Η εικόνα του ΠΑΟΚ τότε ήταν ολοκληρωτική όσον αφορά τον τρόπο που κυριαρχούσε και λειτουργούσε, τώρα δεν είχε εκείνα τα ποιοτικά στοιχεία που θα τον βοηθούσαν να φθάσει στη νίκη. Το γεγονός ότι αυτός ήταν ο πέμπτος σερί αγώνας του Δικεφάλου όπου ΔΕΝ έφθασε σε διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών, φανερώνει και το συνολικό μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν οι πολλές και κομβικές απουσίες από τις αρχές Μαρτίου και μετά.

Τι σχέση έχει αυτός ο χθεσινός ΠΑΟΚ με την ομάδα των τελευταίων τριών αγώνων με τον Παναθηναϊκό σε πρωτάθλημα και κύπελλο; Τι σχέση έχει και με τις αναμετρήσεις κόντρα στην ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, όπως βέβαια και με τον Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα και κύπελλο; Δεν εμπνέει το σύνολο αυτό χωρίς Μεϊτέ-Ζίβκοβιτς-Κένι, αλλά και με τις πάρα πολλές απουσίες παικτών όπως ο Γιακουμάκης που φυσιολογικά δεν έχουν καμία σχέση τώρα με ό τι παρουσίαζαν αρκετές εβδομάδες μετά. Μία φάση από στημένο του Μπάμπα, δύο-τρεις ημιτελείς προσπάθειες από τα αριστερά και μία μόνο μετάβαση από πλάγιο άουτ αντιπάλου, εκεί που ο Γερεμέγεφ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Λαφόν! Αυτά… Από εκεί και πέρα μία φοβερή έλλειψη αυτοπεποίθησης που προέρχεται από όλα όσα έχει «πάθει» αυτή η ομάδα.

Οργάνωση υπήρχε χθες, θέσεις κρατήθηκαν σε μεγάλο μέρος του αγώνα, πλάνο υπήρχε, όχι όμως και δυνατότητα. Έλειψε η ποιότητα στους συνδυασμούς και στην γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, ενώ όσο περνούσε η ώρα τόσο μειώνονταν και η ασφάλεια με την οποία ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα, κάτι που αντιλήφθηκαν οι φιλοξενούμενοι που απλά έφθασαν σε πιο πολλές τελικές, χωρίς και εκείνοι βέβαια να έχουν αρκετές, σημαντικές φάσεις.

Ο ΠΑΟΚ έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθεια να διεκδικήσει την πρώτη θέση, έχασε και έναν αγώνα αφού πλέον μένουν λιγότεροι για το φινάλε. Φαίνεται πλέον ότι αυτός ο ΠΑΟΚ που έχει χάσει τα ποιοτικά του στοιχεία θα έχει πολύ δύσκολο έργο για να πάρει περισσότερους βαθμούς από τους ανταγωνιστές του. Καλώς ή κακώς υπάρχει και άλλη διακοπή που ναι μεν δίνει χρόνο σε Μεϊτέ και τη δεξιά του πλευρά (επιτέλους) να επιστρέψουν, χωρίς φυσικά να έχουν ρυθμό αγώνων. Όταν ο ΠΑΟΚ πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτοί οι παίκτες και να είναι υγιείς θα έχουν μείνει εκτός αγώνων για διάστημα 45 και πλέον ημερών.

Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα ή αν θέλεις να φθάσεις ψηλά θα βγάλεις αντίδραση στα δύσκολα. Στα πολύ δύσκολα! Έρχεται η Ανάσταση και μαζί υπάρχει η ελπίδα να ξαναβγεί στο γήπεδο ο κανονικός-ποιοτικός ΠΑΟΚ που έχουμε να δούμε από το κύπελλο και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 στις 11 Φεβρουαρίου! Τόσο πολύ πίσω… Άλλο τόσο όμως έχουμε και μέχρι τις 17 Μαίου που τελειώνει το πρωτάθλημα. Άρα ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί…

* Διαιτητικά ο Τάισον πήρε κάρτα για το τίποτα, σε αρκετές περιπτώσεις παίκτες του Παναθηναϊκού (Τετέι, Ταμπόρδα, Ίνγκασον) δεν τιμωρήθηκαν ενώ έκοβαν υποσχόμενες επιθέσεις, πλεονεκτήματα στον Κωνσταντέλια κόπηκαν, ανύπαρκτα φάουλ δόθηκαν στον Γερεμέγεφ, έδωσε συνολικά 35 φάουλ και όλα αυτά με τον ΠΑΟΚ να μην καταλαβαίνει γιατί η ΚΕΔ στο δικό του ματς δεν όρισε elite διαιτητή. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που όπως στα άλλα ματς με τον ΠΑΟΚ (ατιμώρητες περιπτώσεις Σιώπη σε Ντέλια και Σφιντέρσκι σε Παβλένκα) είχε εξαιρετική διαιτησία, έστω κι αν ΔΕΝ αλλοίωσε αποτέλεσμα! Μετά από όλα αυτά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση κατά της ΕΠΟ και της ΚΕΔ για το ότι όρισαν έναν νεαρό διαιτητή, κατώτερου επιπέδου που δεν είχε ιδιαίτερη ιδέα από το ελληνικό πρωτάθλημα! Και τι τονίζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ΚΕΔ και την ΕΠΟ: «Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια». Και ολοκληρώνει: «Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».

* Μέσα σε όσα έχει περάσει ο Δικέφαλος ήρθε και το προσωπικό ζήτημα του Ράζβαν Λουτσέσκου! Τι μυαλό να έχει αυτός ο άνθρωπος όταν μακριά από εδώ ο πατέρας του δίνει μάχη για τη ζωή; Σφύριξε ο διαιτητής και ο Ρουμάνος προπονητής εξαφανίστηκε στα αποδυτήρια για να πάρει το αεροπλάνο και με την ιδιωτική πτήση να φθάσει στο Βουκουρέστι! Τόσο στραβά όλα (φέτος) για τον ΠΑΟΚ…