Η ΑΕΚ σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια, στις 7 Απριλίου του 1999, έλαβε το μεγαλύτερο παράσημο στην Ιστορία της, με το φιλικό για την ειρήνη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Η ΑΕΚ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά πρεσβεύει μια Ιδέα. Κι αυτό δεν είναι μόνο λόγια, αλλά και πράξεις, όπως αυτή που έκανε πριν από 27 χρόνια, σαν σήμερα, στις 7 Απριλίου του 1999. Ήταν η περίοδος που η Σερβία βομβαρδιζόταν από το ΝΑΤΟ ζώντας τον τρόμο του πολέμου. Τότε λοιπόν η ΑΕΚ έλαβε το μεγαλύτερο παράσημο στην Ιστορία της, αψηφώντας τις βόμβες που έπεφταν για να φωνάξει για την ειρήνη.

Ήταν τέτοιες μέρες λίγο πριν το Πάσχα. Συγκεκριμένα Μεγάλη Τετάρτη όταν η ΑΕΚ με θάρρος και υπερηφάνεια θα έπαιρνε μια τολμηρή απόφαση. Να ταξιδέψει στο εμπόλεμο Βελιγράδι για να δώσει φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν και να νικήσει τον πόλεμο. Εμπνευστής αυτής της κίνησης ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Η ΑΕΚ «πέταξε» για τη Βουδαπέστη και από εκεί οδικώς θα έφτανε ως το Βελιγράδι, το οποίο δοκιμαζόταν.

Οι Σέρβοι υποδέχθηκαν με ψωμί και αλάτι την κιτρινόμαυρη αποστολή μόλις αυτή πέρασε τα σύνορα δείχνοντας τη φιλία τους και αγκαλιάζοντας τους ανθρώπους της ΑΕΚ που είχαν έρθει για να τους συμπαρασταθούν εμπράκτως στις φρικιαστικές στιγμές που βίωναν μέσα στον πόλεμο. Δεδομένα στις τάξεις της Ένωσης υπήρχε ένας φόβος για αυτό το ταξίδι. Όμως τα ιδανικά που ακολουθούν την ομάδα σε όλη την Ιστορία της, μαζί με την αγάπη που εισέπραξαν από τον σερβικό λαό, έκαναν τους κιτρινόμαυρους να πάρουν δύναμη και να τη χαρίσουν στους ανθρώπους που υπέφεραν εκεί.

Ο σκοπός της αποστολής της ΑΕΚ ήταν ένας: «Θα παίξουμε για τη φανέλα της ειρήνης». Ήταν το πιο ιστορικό φιλικό που έχει δοθεί ποτέ, το οποίο θα μνημονεύεται κάθε 7η του Απρίλη ως μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές της ΑΕΚ που σε λίγες μέρες θα κλείσει 102 χρόνια ζωής. Η είσοδος των παικτών στον αγωνιστικό χώρο έγινε με ένα πανό που κρατούσαν και το οποίο έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «ΝΑΤΟ σταμάτα τον πόλεμο, σταμάτα τους βομβαρδισμούς».

Το φιλικό της ΑΕΚ με την Παρτίζαν βρισκόταν στο 68ο λεπτό με το σκορ στο 1-1 από τα τέρματα των Κέζμαν και Ζουμπούλη όταν ξαφνικά ο αγώνας οδηγήθηκε σε διακοπή. Όχι, δεν είχε συμβεί κάτι άσχημο. Το αντίθετο. Οι οπαδοί από τις εξέδρες είχαν μπει στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκαν προς τους παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάζοντας τους και ευχαριστώντας τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους.

Λίγο αργότερα η αποστολή της ΑΕΚ θα έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής. Οι βόμβες με το σκοτάδι να πέφτει θα άρχιζαν ξανά να ηχούν εφιαλτικά, όμως για μερικές ώρες η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως είχε νικήσει τον πόλεμο και το μήνυμα της ειρήνης θα ακουγόταν πιο δυνατό.

Παρτίζαν (Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς): Νταμιάνοβιτς, Κράσοβιτς, Σάβιτς, Σανόγεβιτς, Στογιάνοβιτς, Βούκοβιτς, Ιλιτς, Ιβιτς, Μπιέκοβιτς, Τόμιτς, Κέζμαν

ΑΕΚ (Όλεγκ Μπλαχίν): Ατματσίδης (29’ Μιχαηλίδης – 40’ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40’ Κωστένογλου), Μπαμπούνσκι (42’ Καψής) Καλιτζάκης, Τσέκολι (46’ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέβσκι (32’ Κασάπης), Μαλαδένης, Μιλοβάνοβιτς, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης