Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου αναχώρησε για Ρουμανία και μίλησε για το ματς με την περιπέτεια της υγείας του Μιρτσέα ο Τζιανπάολο Καστορίνα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ζει τη δική του αγωνία με την περιπέτεια της υγείας του πατέρα του Μιρτσέα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν μίλησε στο flash interview και δεν θα βρεθεί στη συνέντευξη Τύπου, αφού μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε για το αεροδρόμιο.

Με ιδιωτικό τζετ θα βρεθεί στο Βουκουρέστι για να σταθεί δίπλα στον πατέρα του. Στη θέση του μίλησε ο συνεργάτης του Τζιανπάολο Καστορίνα. Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

«Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι και δύσκολο στα playoffs. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της και τι παίκτες έχουν. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, είχαμε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρουμε δεν τα καταφέραμε».

Για το αν ακύρωσε η μία ομάδα την άλλη: «Όχι δεν έγινε αυτό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ματς μετά από δύο βδομάδες, στην αρχή ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε συνήθως. Είχαμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στον αγώνα».

Για το αν στο τέλος ο ΠΑΟΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό: «Η αιτία είναι ότι είχαμε κάποιες όχι τόσο καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή, γιατί «γέμισε» ο Παναθηναϊκός το κέντρο και εμείς προσπαθήσαμε να σεντράρουμε παραπάνω. Η προσπάθεια μας ήταν καλή, ακόμα και αν δεν βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε».