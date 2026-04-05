Νίκολιτς: «Εξουδετερώσαμε τα ατού του Ολυμπιακού, με χαροποιεί ότι παραμένουμε προσγειωμένοι»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στο εξαιρετικό τακτικά παιχνίδι των ποδοσφαιριστών του, αλλά και στις αντιδράσεις τους μετά το διπλό στο Φάληρο.

Η ΑΕΚ πέρασε από το Γ. Καραϊσκάκης με ένα μεγάλο διπλό και πήρε διαφορά πέντε βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην κορυφή. Μιλώντας στην Cosmote TV μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ομάδα του έπαιξε για το αποτέλεσμα εξουδετερώνοντας τα ατού του αντιπάλου, ενώ επεσήμανε πως παρά τη διαφορά στην κορυφή τον χαροποιεί ότι δεν είδε ακραίες αντιδράσεις ενθουσιασμού από τους παίκτες του στα αποδυτήρια.

Για τη γεύση που του αφήνει η νίκη σε σχέση και με την εικόνα: «Ήταν η πρώτη αγωνιστική των play offs. Ξέρω ότι ο πρώτος γύρος είναι δύσκολος. Παίξαμε για το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να εξουδετερώσουμε τα ατού του Ολυμπιακού, την πίεση ψηλά και τα άκρα. Ήταν καλή η απόδοση των Ρέλβας και Μουκουντί. Αν κάτι έπρεπε να κάνουμε περισσότερο ήταν να σκοράρουμε ένα δεύτερο τέρμα για να καθαρίσουμε. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο ματς με τη Ράγιο την Πέμπτη. Ήταν μια σημαντική νίκη, δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας».

Για το αν οι πέντε βαθμοί διαφορά στην κορυφή ανοίγουν την όρεξη της ΑΕΚ: «Είναι πέντε βαθμοί διαφορά, πολεμήσαμε πολύ να μπούμε με πλεονέκτημα στα play offs και μας βοηθάει αυτό. Αλλά κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά, πάμε βήμα βήμα. Τώρα κοιτάμε τη Ράγιο Βαγεκάνο. Γεμίσαμε χαρά τους φιλάθλους μας, τον πρόεδρο, τον Ριμπάλτα. Μένουμε προσγειωμένοι και κοιτάμε την αναμέτρηση στην Ισπανία. Με χαροποιεί ότι στα αποδυτήρια δεν είδα ακραίες εκφράσεις και φωνές».

Στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου τόνισε:

«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ΑΕΚ για τη σημερινή μέρα και τη νίκη. Είμαι χαρούμενος για λογαριασμό όλων των παικτών, για το προσωπικό, για τον Ριμπάλτα, για τον πρόεδρο. Ξέρω τι σημαίνει η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Όμως είναι μία απλή νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Αυτό που με χαροποίησε ήταν η εικόνα στα αποδυτήρια. Ναι μεν υπήρχαν εκφράσεις χαράς, αλλά ήμασταν προσγειωμένοι.

Μετά από τρεις μέρες ακολουθεί η ευρωπαϊκή υποχρέωση. Οπότε μας μένει μία μέρα για ξεκούραση. Όσον αφορά στο παιχνίδι, τολμώ να πω ότι το ματς πήγε έτσι όπως το θέλαμε. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικούς παίκτες και αρκεί μία ματιά στους παίκτες του πάγκου. Εμείς κάναμε τα πάντα για να εξουδετερώσουμε τα ατού του αντιπάλου. Επειδή παρακολουθώ τη Λίγκα πολλά χρόνια, πάντα παίζεις για το αποτέλεσμα. Πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και μετά για τον ΠΑΟΚ».

Δεν αισθάνεστε όμως φαβορί έχοντας το αβαντάζ των πέντε βαθμών σε συνδυασμό και με την εικόνα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ;

«Όπως είχα πει και προηγουμένως θα ήταν ανόητο να έλεγα ότι ξεκινήσαμε από την ίδια γραμμή αφετηρίας με τους άλλους. Δύο-τρεις βαθμοί είναι σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά δεν θα κρίνει κάτι. Όσον αφορά στους πέντε βαθμούς, δεν είναι σημαντικό και τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά αν σκεφτούμε ότι είναι τεράστιο πλεονέκτημα τότε θα κάνουμε λάθος.

Αυτό που μας έφερε μέχρι εδώ είναι ότι κοιτάμε την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά. Τώρα είχαμε τον Ολυμπιακό, μετά τη Ράγιο, τώρα τον ΠΑΟΚ. Έτσι φτάσαμε ως εδώ. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είμαστε υγιείς, υπάρχει υγεία στα αποδυτήρια. Έχουμε χάσει κάποιους βαθμούς στον Βόλο, στον Ατρόμητο, αλλά όλοι χάνουν βαθμούς. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι σε κάθε αναμέτρηση είμαστε εκεί και πάντα θα πολεμάμε με την ενέργειά μας σε πολύ υψηλά επίπεδα».

Γνωρίζοντας και οι δύο ομάδες το σκορ του αγώνα που προηγήθηκε, το σημερινό ματς ήταν ένα πρώτο βήμα για τον τίτλο; Περιμένατε τόσο κακό τον Ολυμπιακό και ότι θα κερδίζατε με μία μισή φάση;

«Αν θέλετε το πιστεύετε ή όχι, μέχρι ενός σημείου δεν γνώριζα το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, γιατί ξέραμε ότι δεν θα κερδίσεις τίποτα από τις πράξεις άλλων, αλλά κερδίζεις μόνο όταν εσύ πολεμάς. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό που έχει ποιοτικούς παίκτες και δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να μην μιλήσω με σεβασμό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δικό του στυλ που τον έχει βοηθήσει να κερδίζει παιχνίδια. Σήμερα πήραμε μία νίκη που δεν ήταν εύκολη, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα είναι παρών έως το τέλος. Θα είναι λάθος αν χαλαρώσουμε και πιστέψουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι παρών έως το τέλος».

Απόψε έχετε προσφέρει μεγάλη χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ:

«Έχουμε καταπληκτικούς φιλάθλους και αυτή η νίκη μετράει για εκείνους. Η νίκη μετράει για όλο το σταφ, για τον πρόεδρο, τον Ριμπάλτα, για όλους. Είχαμε πολύ κόσμο στην προπόνηση, σήμερα στο ξενοδοχείο, αλλά και στις Σέρρες, στη Φλωρεντία, παντού. Είναι μεγάλη μας χαρά να παίζουμε για αυτόν τον κόσμο. Κάποια στιγμή που στάθηκα επικριτικά απέναντί τους, ήταν στην αντίδρασή τους στο ημίχρονο με την Τσέλιε στην Αθήνα, αλλά κι εγώ είμαι Βαλκάνιος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και συνεχίζουμε».

Τον Οκτώβριο ήταν η χειρότερη εμφάνιση της ΑΕΚ στην Ελλάδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Πόσο σας βοήθησε εκείνο το παιχνίδι;

«Το συγκεκριμένο ματς που αναφέρετε απέχει πολύ καιρό και δεν υπάρχει καμία σχέση. Κάθε αναμέτρηση είναι μία νέα κατάσταση και ιστορία. Κανείς δεν ξέρει ποιοι θα είναι σε καλή κατάσταση σε ένα μήνα. Το καλό είναι να αντιδράς στα άσχημα αποτελέσματα και να διαχειρίζεσαι τις νίκες».

Η ΑΕΚ είναι διαφορετική με τον Πινέδα και χωρίς τον Πινέδα. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Στα παιχνίδια που ακολουθούν με τη Ράγιο, ο Πινέδα έχει γεμάτη την μπαταρία;

«Τι να πω για τον Πινέδα; Δεν είναι ποτέ κουρασμένος. Έχει πάντοτε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο και θέλει πάντοτε να προπονείται πρώτος. Και όχι μόνο θέλει, αλλά μπορεί. Στους δέκα μήνες που τον έχω, δεν κουράζεται. Είναι παίκτης υψηλής ποιότητας. Τροφοδοτείται από αυτή την ενέργεια και τον βοηθάει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Οφείλω να πω για την εξαιρετική εμφάνιση του Μουκουντί και του Ρέλβας, να μιλήσουμε για τον Βάργκα, τον Πενράις, τον Κοϊτά, τον Ρότα και βεβαίως τον Στρακόσα».