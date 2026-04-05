Πρόγραμμα Playoffs: Όλες οι αγωνιστικές για την ανάδειξη του πρωταθλητή
Η ΑΕΚ θριάμβευσε στο Φάληρο με 1-0 του Ολυμπιακού και πλέον είναι το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο, αφού είναι στο +5 κι από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ, που ήρθε ισόπαλος 0-0 στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό.
Απομένουν πλέον πέντε αγωνιστικές θρίλερ για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs
1η αγωνιστική
Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
2η αγωνιστική
Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική
Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική
Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
6η αγωνιστική
Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
