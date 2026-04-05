ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, με πολλές μονομαχίες και ελάχιστες φάσεις ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα.
Ο Δικέφαλος πλησίασε το γκολ σε εκτέλεση του Γερεμέγεφ, έπειτα από κούρσα του Κωνσταντέλια, αλλά απέκρουσε ο Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός είχε με τη σειρά του δύο σπουδαίες ευκαιρίες.
Ο Γεντβάι σούταρε εντός περιοχής με το αριστερό και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στη συνέχεια ο Ζαρουρί βρέθηκε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, αλλά ο Μαροκινός σούταρε άουτ με το δεξί.
Τα highlights της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.