Τα στιγμιότυπα από το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, με πολλές μονομαχίες και ελάχιστες φάσεις ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος πλησίασε το γκολ σε εκτέλεση του Γερεμέγεφ, έπειτα από κούρσα του Κωνσταντέλια, αλλά απέκρουσε ο Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός είχε με τη σειρά του δύο σπουδαίες ευκαιρίες.

Ο Γεντβάι σούταρε εντός περιοχής με το αριστερό και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στη συνέχεια ο Ζαρουρί βρέθηκε τετ α τετ με τον Τσιφτσή, αλλά ο Μαροκινός σούταρε άουτ με το δεξί.

Τα highlights της αναμέτρησης