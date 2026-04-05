Φύγαμε για τα PlayOffs της SuperLeague

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το ξεκίνημα των PlayOffs και τονίζει πως αυτά αρχίζουν με δυο περίπλοκα ματς

Στην πρώτη αγωνιστική των PlayOffs της Σουπερλίγκ που ξεκινάνε απόψε ισχύει το ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Θέλω να πω ότι μοιάζουν να ρισκάρουν κάτι παραπάνω οι δύο που τελείωσαν την κανονική περίοδο χωρίς να δείξουν την απαραίτητη προσοχή, δηλαδή ο Ολυμπιακός που έφερε μια λευκή ισοπαλία με την ΑΕΛ και ο ΠΑΟΚ που έχασε στο Βόλο με 2-1. Ο Ολυμπιακός περιμένει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και ο ΠΑΟΚ τον ΠΑΟ στην Τούμπα: και οι δύο μοιάζουν να έχουν την υποχρέωση της νίκης όχι μόνο για την βαθμολογία, αλλά και για να αποφύγουν προβλήματα εσωστρέφειας για τα οποία φυσικά και είναι υπεύθυνοι μόνο αυτοί. Με την αγωνιστική συμπεριφορά τους και τα αποτελέσματά τους έδωσαν αφορμές για σχόλια και δημιούργησαν ερωτηματικά. Ο Ολυμπιακός για την επιθετική του πληρότητα και την παραγωγικότητα του. Ο ΠΑΟΚ για την άμυνα του και το βάθος του πάγκου του. Είναι άδικη η κριτική που σε διαφορετικό βαθμό τους έγινε; Δεν το νομίζω. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει όλα κι όλα 15 γκολ στο δεύτερο γύρο εκ των οποίων πέντε με τους ουραγούς Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς πλην όμως πέταξε πέντε βαθμούς με την ΑΕΛ και τον Βόλο πράγμα που για υποψήφιο πρωταθλητή δεν επιτρέπεται.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στρυμωγμένοι

Είναι πολύ νωρίς για να το πει κανείς, αλλά ένα δεύτερο στραβοπάτημα στη σειρά μπορεί να του δημιουργήσει στους δυο σημαντικά προβλήματα και εξαιτίας του προγράμματος. Την δεύτερη αγωνιστική ο Ολυμπιακός πάει στην Λεωφόρο να παίξει με τον ΠΑΟ: δεν τον κερδίζει εκεί χρόνια. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα να αγωνιστεί με την ΑΕΚ: αν αυτή έχει κάνει βαθμό ή βαθμούς στο Καραϊσκάκη και αυτός δεν έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό η ομάδα του Νίκολιτς θα έχει ένα αληθινό ματς μπολ πρωταθλήματος. Αλλά και οι δυο δεν μπορεί να σκέφτονται αυτά: έχουν μπροστά τους δυο ματς απόψε που αλίμονο τους αν δεν τα κερδίσουν.

Όλοι έχουν τα προβληματάκια τους

Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ τη νίκη με την ΑΕΚ για να σταματήσει η συζήτηση που έχει να κάνει και με την αγωνιστική συμπεριφορά του και φυσικά και τα αποτελέσματα του στα ντέρμπι: δεν είναι μόνο η επίθεσή του που δεν λειτουργεί – στα ντέρμπι έχει δεχτεί και γκολ, ειδικά μάλιστα εκτός έδρας με ΠΑΟΚ, ΠΑΟ, ΑΕΚ δεν έχει φέτος κρατήσει ποτέ το μηδέν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό γιατί - στα χαρτιά τουλάχιστον - αυτό είναι το πιο εύκολο παιχνίδι που έχει να δώσει στα play off. Τους Πράσινους τους έχει κερδίσει και στο πρωτάθλημα και το κύπελλο στην έδρα του και μάλιστα και στα δυο παιγνίδια ο καλύτερος του ΠΑΟ ήταν ο τερματοφύλακας του. Επίσης και στα δυο ματς αυτά στον πάγκο του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπενίτεθ.

Και για τις δύο ομάδες που ακολουθούν την ΑΕΚ θα ήταν φυσικά πρόβλημα μεγάλο μία ήττα. Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη θα τον αφήσει πέντε ολόκληρους βαθμούς πίσω της – για να την προσπεράσει ο Ολυμπιακός έχοντας μπροστά του μόνο πέντε ματς θα πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό κινδυνεύει να μείνει πολύ πίσω από τον νικητή του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, όποιος κι αν είναι. Θυμίζω ότι πέρσι στα παιχνίδια των play off δεν υπήρξε καμιά ισοπαλία. Αλλά φέτος μπορεί το πράγμα να είναι διαφορετικό και να μην δούμε κάτι τόσο σατανικό. Για την ώρα ας μείνουμε στο δεδομένο: ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μοιάζουν με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ μοιάζουν χωρίς άγχος. Απόψε τουλάχιστον.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν κι αυτοί τα προβληματάκια τους: όλοι έχουν. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την χρονιά με άσχημα στην άμυνα ειδικά παιχνίδια με τον Βόλο και τον Ατρόμητο: όχι τυχαία έληξαν και τα δύο με το ίδιο σκορ (2-2). Σαφώς κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι, αλλά από την άλλη ας μην ξεχνάμε πως και στα δυο η ΑΕΚ ήταν αυτή που έκανε το ματς: απόψε η λογική λέει πως θα περιμένει, όπως άλλωστε έκανε και στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια – ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο τέλος η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός από την μεριά του, αν και είναι η ομάδα με τα καλύτερα αποτελέσματα τις δέκα τελευταίες αγωνιστικές ζει με σκαμπανεβάσματα κι έχει εύθραυστη ψυχολογία και στο διάστημα του ίδιου του παιχνιδιού: μια αναποδιά μπορεί να τον μπερδέψει πολύ – θυμηθείτε το ματς με την Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα στόχο στα play off. Πριν λίγο καιρό o Μπενίτεθ είχε πει πως αυτή η διοργάνωση είναι κάτι σαν ευκαιρία για να δει τους παίκτες του σε μια σειρά από κρίσιμα ματς – έμοιαζε τότε σαν να λέει πως πολλοί τελούν υπό κρίση. Όμως από ό,τι μαθαίνω, κριτήριο αποτελούν τα play off και για τον ίδιο τον Ισπανό προπονητή. Ο Παναθηναϊκός δεν το λέει δημόσια, αλλά με βάση τα όσα κυκλοφορούν στο τέλος των play off θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης και του προπονητή. Του οποίου κάποιες πρόσφατες τοποθετήσεις για ανάγκες μεταγραφών κτλ δεν άρεσαν και πάρα πολύ. Ίσως αυτή να είναι η αποστολή του ΠΑΟ: να βγει από τα play off με πίστη και βεβαιότητες.

Και οι τρεις κάτι περιμένουν

Όλοι απόψε κάτι περιμένουν. Στον Ολυμπιακό περιμένουν να δουν κάποιον από τους κυνηγούς να βγαίνει μπροστά για να βοηθήσει τον Ελ Καμπί: θα μου κάνει εντύπωση αν ο Μεντιλίμπαρ δεν παίξει πάλι με δυο κυνηγούς. Η ΑΕΚ, που έχει να ηττηθεί στο πρωτάθλημα από τον περασμένο Οκτώβρη όταν και είχε χάσει στο Καραϊσκάκη, βρίσκει τον Ολυμπιακό στην καλύτερη δυνατή στιγμή: όχι μετά από ευρωπαϊκό της ματς και με δυο βαθμούς περισσότερους – πράγμα που σημαίνει πως η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Τον κόουτς Νίκολιτς βέβαια τον απασχολεί η κατάσταση του Βάργκα που γύρισε από την Εθνική ομάδα με πρόβλημα, αλλά σίγουρα σκέφτεται αρκετά και την σύσταση της μεσαίας γραμμής: στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Εσε, θα ξεκινήσει λογικά και ο Γκαρθία και η ΑΕΚ πρέπει να αντιτάξει ένταση στην ένταση. Και ο Λουτσέσκου έχει σίγουρα τους προβληματισμούς του. Ο Κωνσταντέλιας και ο Ζαφείρης έμειναν έξω από το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στη Βουδαπέστη υποφέροντας από ίωση. Μια πιθανή απουσία τους δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Θα λείψει και πάλι ο Ζίφκοβιτς και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν όσοι απουσίασαν καιρό. Και τα δυο ματς είναι αρκετά περίπλοκα.

Διαφορετικές επιλογές

Να πω κάτι και για τους διαιτητές. Ο αρχιδιαιτητής Λανουά έκανε για αυτή την πρώτη αγωνιστική των play off δύο εντελώς διαφορετικές επιλογές. Ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ (και η ομάδα του) ήταν και στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη: κανείς δεν είχε το παραμικρό παράπονο. Ο Στίλερ είναι elite διαιτητής, έχει έρθει συχνά στην Ελλάδα και δεν έχει δώσει αφορμές για γκρίνιες. Στην Τούμπα αντιθέτως πάει ένας στην Ελλάδα πρωτάρης. Ο Πολωνός Νταμιάν Σίλβεστρζακ (διαιτητής της πρώτης κατηγορίας της UEFA κι όχι elite) δεν μου μοιάζει ό,τι καλύτερο, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Τουλάχιστον δεν τον πιάσανε μεθυσμένο όπως κάποιους συμπατριώτες του παλιότερα.