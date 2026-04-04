Ο Ολυμπιακός το έχει ξανακάνει με την ΑΕΚ, άλλες τρεις φορές

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταθέτει μέσα από το blog του στο gazzetta ένα ερώτημα για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το απαντάει μέσα από το παρελθόν.

Σκεφτόμουν ότι ίσως τα…μαθηματικά είναι το πιο μεγάλο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό στο αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ!

Το σκεπτικό μου είναι απλό: Μπορεί κάθε φορά ο Ολυμπιακός να κερδίζει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη; Στο ποδόσφαιρο όλα κάποια στιγμή σπάνε. Μιλάμε για ντέρμπι και δεν είναι το πιο λογικό πράγμα να τα κερδίζει όλα, σερί, η ίδια ομάδα, ακόμη και παίζοντας στο σπίτι της.

Από την άλλη, όμως, έρχεται το παρελθόν, απώτερο και πιο πρόσφατο, που λέει ότι ασφαλώς μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει άλλη μία νίκη επί της ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκη, παρότι έχει ήδη τέσσερις συνεχόμενες νίκες εντός έδρας με την ΑΕΚ. Πολύ απλά, γιατί το έχει ξανακάνει, να κερδίσει όχι μόνο πέντε σερί φορές την ΑΕΚ, αλλά και έξι σερί φορές! Κι όχι μόνο σε μία χρονική περίοδο.

Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη έχει…

Από 4.3.1990 έως 26.2.1994 πέντε σερί νίκες: 1-0, 3-1, 4-2, 1-0, 3-0

Από 2.5.2010 έως 2.10.2016 έξι σερί νίκες: 2-1, 6-0, 2-0, 3-0, 4-0, 3-0

Από 17.2.2019 έως 13.2.2022 έξι σερί νίκες: 4-1, 2-0, 3-0, 3-0, 2-0, 1-0

Άρα, δεν θα είναι κάτι που θα γίνεται πρώτη φορά τώρα, να τις κάνει ο Ολυμπιακός πέντε σερί τις νίκες του επί της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι ήδη τρέχει ένα σερί νικών, από 15.5.2024 έως 26.10.2025, με τέσσερις σερί νίκες: 2-0, 4-1, 1-0, 2-0.

Παρεμπιπτόντως, στα σερί αυτά δεν υπολογίζονται και νίκες Κυπέλλου (βλέπε το περσινό 6-0 και το 1-0 του 1993) που θα ανέβαζαν ακόμη περισσότερο τα σερί του Ολυμπιακού. Είναι, ωστόσο, άλλη διοργάνωση και εδώ υπολογίζω μόνο τα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Και μια ακόμη παρατήρηση: τα δύο τελευταία του σερί ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ τα έχει με τους ίδιους προπονητές κάθε φορά. Τις έξι σερί νίκες με τον Πέδρο Μαρτίνς και τώρα τις τέσσερις σερί νίκες (και μία ακόμη στο Κύπελλο) με τον Μεντιλίμπαρ! Το σερί του Πορτογάλου είχε χαλάσει τον Απρίλιο του 2022, με μία ισοπαλία 1-1, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν ουσιαστικά ήδη πρωταθλητής.

Να δούμε λοιπόν αν ο Μεντιλίμπαρ πάει τις σερί νίκες στο πρωτάθλημα στις πέντε!

Άσχετο: Μόνο νίκες έχει ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν μετά από διακοπή πρωταθλήματος. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν έδωσε κάποιο ντέρμπι σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι νίκες του ήταν με Πανσερραϊκό (5-0) τον Σεπτέμβριο, στη Λάρισα (2-0) τον Οκτώβριο, με τον Ατρόμητο (3-0) το Νοέμβριο και με τον ΟΦΗ (3-0, Σούπερ καπ) τον Ιανουάριο. Είναι, πάντως, πέντε νίκες, με σκορ και μηδέν παθητικό, σύνολο 13-0.

Ατυχώς για τον Ολυμπιακό και η Ναντ βαδίζει ολοταχώς για τον υποβιβασμό στη Β΄ Γαλλίας κι ο Καμπελά είναι μέσα στη μετριότητα, έχοντας χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα και παίζοντας μόνο κάποια λίγα λεπτά. Παρότι αρχικά είχε φανεί ότι μπορεί να βοηθούσε την ομάδα του, έχοντας ένα γκολ στο πρωτάθλημα (έστω από πέναλτι) και μία ασίστ στο Κύπελλο.

Γράφω «ατυχώς» γιατί ο 36χρονος Γάλλος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027 και πιθανότατα η Ναντ θα τον γυρίσει πίσω, καθότι τον έχει πάρει δανεικό έως το καλοκαίρι. Και είναι κι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της, με πάνω από 50 χιλ. Ευρώ καθαρά λεφτά τον μήνα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τα 40 χρόνια φιλίας των φανατικών οπαδών του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα