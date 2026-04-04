Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ντέρμπι - κλειδί με την ΑΕΚ και ικανό να αλλάξει το status του στα play Offs με το... καλημέρα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, όπως είχε τραγουδήσει η Γιώτα Λύδια σε στίχους του Άκη Πάνου. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα και για τον Ολυμπιακό, που έχει μπροστά του την μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play Offs της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1.

Κατά πρώτον οι Ερυθρόλευκοι ασχολούνται μόνο με τα της δικής τους ομάδας και πολύ καλά κάνουν. Το θέμα πάντα στα ματς αυτά είναι το τι θα κάνεις εσύ και όχι οι άλλοι. Το πώς θα έχεις τις κατάλληλες αγωνιστικές απαντήσεις στα προβλήματα που μπορεί να επιδιώξει να σου προκαλέσει ο αντίπαλος.

Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το ματς είναι one way. Έχει μόνο τον δρόμο της κατάκτησης της νίκης και για να πάρει το πάνω χέρι σε σχέση με την ΑΕΚ για την όποια περίπτωση ισοβαθμίας αλλά και για να έχει την ιδανική αρχή σε αυτήν την διαδικασία και μία μεγάλη ώθηση.

Ο στόχος της κατάκτησης της νίκης για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ θα είναι ένα βήμα προς την επίτευξη του βασικού ζητούμενου για τους Πειραιώτες που είναι φυσικά το Πρωτάθλημα. Ένα Πρωτάθλημα που εφόσον κατακτηθεί έχει πολλά οφέλη που έχουν να κάνουν και με την ουσία (του τίτλου αυτού καθεαυτού) και με το σκέλος της Ευρώπης και ότι οι παίκτες για άλλη μία χρονιά θα ξεκουραστούν παραπάνω και με το κομμάτι του πιο καλού προγραμματισμού. Είναι λοιπόν πολλά και ουσιώδη τα κέρδη από ένα ακόμα Πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό.

Οι χειρισμοί του κόουτς Μεντιλίμπαρ δείχνουν και το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται ο αγώνας

Ο Ισπανός τεχνικός έχει δείξει με κάθε τρόπο το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει αυτό το ντέρμπι απέναντι σε έναν αντίπαλο (ΑΕΚ) με τον οποίο ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει τα πιο καλά του παιχνίδια (σε επίπεδο ντέρμπι). Οι παίκτες θα μείνουν στον Ρέντη πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ (σε λογική αλά Champions League), οι προπονήσεις έχουν φουλ ένταση και όπως προκύπτει ικανοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το τεχνικό επιτελείο, στα της 11άδας έχει επιδιώξει να έχει άπαντες σε alert mode (ήτοι σε εγρήγορση) και γα να έχουν και όλοι το ανάλογο κίνητρο.

Όχι πώς δεν υπήρξε ανάλογη εγρήγορση πριν από σχετικά παιχνίδια πλην όμως αυτό το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet έκανε τα πράγματα πιο... στριμωγμένα από την σκοπιά της ανάγκης της κατάκτησης του αποτέλεσματος και του να πάει σε αυτό το ματς ο Ολυμπιακός όσο πιο καλά και όσο πιο δυνατός γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχοντας μπροστά του το πλέον καθοριστικό μίνι Πρωτάθλημα όλων καλείται να κάνει το πιο δυνατό του αγωνιστικό... βρυχηθμό. Και πραγματοποιώντας την πλέον ιδανική αρχή στα play Offs θα αλλάξει πολύ νωρίς την κατάσταση υπέρ του.