Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και τις ώρες των αναμετρήσεων του Άρη στα playoffs 5-8 της Super League.

Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος από το ΔΣ της Λίγκας, ο Άρης γνωρίζει πλέον την πλήρη διαδρομή του στα φετινά playoffs 5-8 της Super League.

Οι «κίτρινοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους την Κυριακή, 5 Απριλίου, στις 16:00, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, στη συνέχεια κάνει εντός έδρας πρεμιέρα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο, 18 Απριλίου (19:30), κόντρα στον Βόλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης

Σάββατο 18/04/26

19:30: Άρης – Βόλος

Κυριακή 03/05/26

17:00: ΟΦΗ – Άρης

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός