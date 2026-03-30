Super League: Το πλήρες πρόγραμμα του Άρη στα playoffs 5-8
Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος από το ΔΣ της Λίγκας, ο Άρης γνωρίζει πλέον την πλήρη διαδρομή του στα φετινά playoffs 5-8 της Super League.
Οι «κίτρινοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους την Κυριακή, 5 Απριλίου, στις 16:00, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, στη συνέχεια κάνει εντός έδρας πρεμιέρα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο, 18 Απριλίου (19:30), κόντρα στον Βόλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη
- Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
- Σάββατο 18/04/26
19:30: Άρης – Βόλος
- Κυριακή 03/05/26
17:00: ΟΦΗ – Άρης
- Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
- Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
- Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
