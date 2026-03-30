Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τα play off θυμίζοντας πως λίγα μπορεί να αλλάξουν στα τέλη Μαρτίου και πως ο Νίκολιτς, ο Μεντιλίμπαρ, ο Λουτσέσκου και ο Μπενίτεθ έχουν εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες.

Δεν είχαμε πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω κομμάτι μας έλειψε. Και γιατί η διακοπή αυτή τη φορά μας προέκυψε πάνω στο καλύτερο, δηλαδή πριν την έναρξη των play off όπου το πρωτάθλημα θα κριθεί. Η διακοπή έδωσε την δυνατότητα να διαβάσουμε και πολλά κείμενα προβληματισμού – πιο πολύ και από ρεπορτάζ. Επικαιρότητα ποδοσφαιρική άλλωστε δεν υπάρχει. Οι διεθνείς λείπουν, κι αν άδειες δεν δόθηκαν (θα υπάρξει άλλωστε κι άλλη διακοπή πασχαλιάτικη…), οι προπονήσεις ήταν χαλαρές και σε κάποιες περιπτώσεις πιο πολύ σημασία έχουν οι αποθεραπείες. Όπως συμβαίνει πάντα στις διακοπές κυκλοφόρησαν και φήμες μεταγραφικές – μην δίνετε σημασία είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το καλοκαίρι. Ας μείνουμε στα play off κι ας δούμε τα δεδομένα μια εβδομάδα πριν το ξεκίνημά τους.

Μοιάζουν εντελώς διαφορετικά

Είναι αλήθεια πως σε αυτά τα play off μοιάζει αν υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό δεδομένο από όλα τα προηγούμενα: αναφέρομαι στην διάχυτη εντύπωση πως οι τρεις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, για να το κατακτήσουν δεν αρκεί να εμφανιστούν απλά στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική τους κατάσταση (πράγμα άλλωστε που η περίσταση επιβάλει), χρειάζεται και κάτι άλλο, δηλαδή να είναι και πολύ διαφορετικές από όσο είδαμε στην κανονική περίοδο – ειδικά στο τέλος της. Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο γιατί θα είναι διαφορετική η δυσκολία των αγώνων που έχουν μπροστά τους, αλλά και γιατί από τα όσα συνέβησαν στην κανονική περίοδο και οι τρεις διεκδικητές έχουν πολλά να διορθώσουν. Δεν θα έλεγα να αλλάξουν: αυτό πρακτικά, μια μέρα πριν το τέλος Μαρτίου, μου μοιάζει αρκετά δύσκολο.

Ριφινίρισμα και προσοχή

Η ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και ξεκινά με ένα μικρό αβαντάζ, έχει μπροστά της δυο πράγματα να διορθώσει. Το πρώτο αφορά την άμυνα της στα εκτός έδρας ματς κυρίως και το δεύτερο την παραγωγικότητα της στα ματς με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στα οποία πρέπει να είναι και πιο προσεχτική. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση έχοντας κλείσει την σεζόν με δυο πολύ μέτρια σε ό,τι αφορά την άμυνα ματς εκτός έδρας: και στο Βόλο και στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο δέχτηκε δυο γκολ (από στημένες φάσεις και αντεπιθέσεις) χωρίς μάλιστα να πιεστεί και ιδιαίτερα. Είχε καλές αντιδράσεις και στις δυο περιπτώσεις (στο Βόλο ισοφάρισε στο 94΄με το γκολ του Ρέλβας, στο Περιστέρι είχε δοκάρια με τον Μουκουντί και τον Γιόβιτς) αλλά νίκες δεν ήρθαν. Εξυπακούεται ότι πρέπει να κάνει και καλύτερα ματς με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ: στην κανονική περίοδο δεν κέρδισε κανένα από τους δυο, αλλά τουλάχιστον έφτασε κοντά στο να το κάνει στον δεύτερο γύρο – στη Νέα Φιλαδέλφεια ισοφαρίστηκε με τον Ολυμπιακό στο 98΄, στην Τούμπα είχε δοκάρι με τον Γιόβιτς στο 93΄χωρίς ωστόσο σε κανένα από τα δυο αυτά ματς να είναι καλύτερη. Απορίας άξιο είναι και πως θα αντιδράσει μετά από μια ήττα, αν αυτή προκύψει. Θυμίζω ότι στο πρωτάθλημα είναι αήττητη από τον Οκτώβρη.

Αναζήτηση έντασης

Ο Ολυμπιακός αναμένεται πως στα play off δεν θα βρει ομάδες που παίζουν πολύ κλειστά, όπως έκαναν στα ματς της κανονικής περιόδου εναντίον του ομάδες όπως η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά κτλ που τον δυσκόλεψαν πολύ. Ωστόσο ανάλογα τον δυσκόλεψαν και οι μεγάλοι που πρόσεξαν την άμυνα τους – ειδικά στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πχ δεν έκαναν κάτι εντυπωσιακό για να τον δυσκολέψουν: απλά αμύνθηκαν συντεταγμένα. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος με όπλο την καλή του άμυνα, κάνοντας ωστόσο ένα πολύ κακό δεύτερο γύρο και σε ό,τι έχει να κάνει με τους βαθμούς που συγκέντρωσε και κυρίως σε ό,τι αφορά την επιθετική του παραγωγικότητα: τα μόλις 15 γκολ που σημείωσε είναι μια από τις χειρότερες επιδόσεις στην ιστορία του τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η εκτίμηση που υπάρχει πάντως είναι ότι αυτό που θα χρειαστεί θα είναι η συνταγή των ματς υψηλής έντασης κι αυτή ο Μεντιλίμπαρ την έχει. Για αυτό κι αυτή τη φορά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν πήγε στο Ρέντη δεν μίλησε στην ομάδα, αλλά στον προπονητή αποκλειστικά. Ζητώντας του στα play off να κάνει αυτά που ξέρει.

Ο Λουτσέσκου και οι επιστροφές

Η περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι λίγο διαφορετική από αυτή των άλλων δύο. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο κι αυτός με προβλήματα κυρίως στην άμυνα – προβλήματα που φάνηκαν στα εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ και τον Βόλο. Η δική μου εντύπωση είναι ότι στον ΠΑΟΚ έκανε μάλλον κακό η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη: το 0-0 με πολλές μάλιστα ελλείψεις, δημιούργησε την εντύπωση πως ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά από τους διώκτες του και πως αρκούν κάποιες επιστροφές τραυματιών για να γίνει απλησίαστος. Επιστροφές υπήρξαν (του Κωνσταντέλια είναι η σημαντικότερη) αλλά δεν υπήρξε και πρόοδος. Πάντως ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται πλέονν να έχει πίσω όλους τους παίκτες που του έλειψαν καιρό τώρα. Η επιστροφή του Μεϊτέ, του Παβλένκα, του Ζίβκοβιτς, του Γιακουμάκη, το Κένι θα τον βοηθήσουν και αυτό που θέλει να ξαναδεί ο Ρουμάνος είναι τον ΠΑΟΚ που έπαιζε καλό ποδόσφαιρο πριν αρχίσουν οι τραυματισμοί. Αυτό συνιστά και την διαφορά του ΠΑΟΚ από τους άλλους δυο: ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να δει από τον Ολυμπιακό πράγματα που δεν βλέπει από πέρυσι, ο Νίκολιτς πρέπει να δει από την ΑΕΚ πολλά από αυτά που δεν είδε στα παιγνίδια της με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου πρέπει απλά να δει την ομάδα που άρεσε κυρίως στο τρίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος – Ιανουάριος πρώτα από όλα για την παραγωγικότητα της. Αυτό είναι ένα μικρό αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ, που όμως αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι ξεκινά με τρεις βαθμούς λιγότερους από την ΑΕΚ. Πράγμα που κάνει τα δυο πρώτα του ματς (με τον ΠΑΟ εντός και την ΑΕΚ εκτός) πάρα πολύ σημαντικά καθώς ένα στραβοπάτημα μπορεί να τον φέρει βαθμολογικά πολύ πίσω.

Η αξιολόγηση του Μπενίτεθ

Φυσικά υπάρχει και ο ΠΑΟ που είναι ωστόσο σε τελείως διαφορετική θέση από τους άλλους τρεις. Αν είχε κερδίσει τον Παναιτωλικό (σε μια στιγμή που έτρεχε ένα σερί από νίκες) μαθηματικά θα ήταν αρκετά κοντά στο να κυνηγήσει ένα θαύμα: τώρα για να κοιτάζει τις αποστάσεις από τους πρώτους πρέπει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα του μείνει ο ρόλος του ρυθμιστή του πρωταθλήματος που είναι βολικός και άβολος συγχρόνως. Βολικός γιατί η ομάδα δεν έχει άγχος και μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε αντιπάλους που για βαθμούς θα καίγονται: θυμίζω ότι ο ΠΑΟ είναι πρώτος στην άτυπη βαθμολογία των δέκα τελευταίων αγωνιστικών και μπαίνει με καλύτερο βηματισμό στην διοργάνωση από όλους. Και άβολος γιατί ο Μπενίτεθ θα πρέπει να βρει τρόπο να αποκτήσουν οι παίκτες του ένα σοβαρό κίνητρο που μοιάζει να λείπει. Ένα τέτοιο θα μπορούσε να είναι το να τερματίσει πρώτος ο ΠΑΟ στην διοργάνωση αυτή, να κάνει δηλαδή τους πιο πολλούς βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Φαίνεται όμως ότι ο Μπενίτεθ αποφάσισε να δώσει στους ποδοσφαιριστές του ένα άλλο κίνητρο: οι πρόσφατες δηλώσεις του για μεταγραφές μαρτυρούν πως θα χρησιμοποιήσει τα play off για αξιόλογηση. Τα έξι ματς που θα δώσει ο ΠΑΟ προσφέρονται για να βγάλει ο προπονητής τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα για το ρόστερ. Ο ΠΑΟ έχει πολλούς παίκτες που κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχίσουν. Πολλοί πρέπει να του δείξουν πόσο το θέλουν. Όλα αυτά μοιάζουν ωραία. Αρκεί να μην ξεχάσει πως η διαδικασία θα μετρήσει και για την δική του αξιολόγηση.