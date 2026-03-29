Η πρώτη διάγνωση για την κατάσταση του Λουτσέσκου
Το μήνυμα του Μιρτσέα Λουτσέσκου μέσα από το νοσοκομείο σχετικά με την υγεία του ήταν το πρώτο το δείγμα πως όλα βαίνουν καλώς με την κατάστασή του αυτή τη στιγμή. «Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο» είπε ο 80χρονο τεχνικός.
Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται εξέδωσε μία πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ρίχνοντας λίγο παραπάνω... φως στο επεισόδιο στο οποίο υπέστη το πρωί της Κυριακής (29/03) στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας, όπου έχασε τις αισθήσεις τους, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε σ' ένα μίτινγκ με το τεχνικό του επιτελείο.
Το νοσοκομείο ανέφερε σ' αυτήν ότι οι πρώτες εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν πως υπήρξε μία σημαντική διαταραχή στον ρυθμό του χτύπου της καρδιάς του, κοινώς μία καρδιακή αρρυθμία, βάζοντας στην άκρη τις πρώτες πληροφορίες που μιλούσαν για καρδιακή ανακοπή.
Ως αποτέλεσμα της νοσηλείας του, αφού πρέπει να κάνει κι άλλες εξετάσεις, εκείνος δεν θα ταξιδέψει στην Μπρατισλάβα όπου στις 31/03 η Ρουμανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας σε φιλικό τη Σλοβακία.
