Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα, ήταν ταπεινωτικό και επώδυνο»

Κατά των δημοσιογράφων στράφηκε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου λόγω της μη διακριτικότητας γύρω από την κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο γιος του Ραζβάν βρέθηκε στο Βουκουρέστι προκειμένου να σταθεί στο πλάι του σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο, πλήθος δημοσιογράφων τον περίμεναν εκεί για να τον ρωτήσουν σχετικά με αυτό.

Η σύζυγος του προπονητή του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία, ήταν έξαλλη με αυτό και ανέβασε σχετικό post στα social media όπου ήταν κατά των δημοσιογράφων και της μη διακριτικότητας τους.

Αναλυτικά:

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής.

Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ».