Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον παίκτη που παραμένει κλειδί για να... συμπαρασύρει την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού.

Τον λένε Αγιούμπ Ελ Καμπί και είναι πλέον από τις παλιές... καραβάνες της ομάδας του Ολυμπιακού. Από τους παλαιότερους ξένους του ρόστερ και ξεκάθαρα μία μονάδα - κλειδί για τους Ερυθρόλευκους. Είναι ένας παίκτης που δεν θα γίνει ποτέ φαντεζί (και δεν τον ενδιέφερε κιόλας ποτέ να είναι κάτι τέτοιο) αλλά κάνει ουκ ολίγα πράγματα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Το βασικότερο είναι το να σκοράρει και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να το κάνει αυτό με μεγάλη συνέπεια και συχνότητα.

Ο Ελ Καμπί είναι όχι μόνο ο αγαπημένος παίκτης του Μεντιλίμπαρ αλλά και ο παίκτης που θα ήταν ο πλέον αγαπημένος για κάθε προπονητή. Δεν είναι μόνο ένας εκ των κορυφαίων ξένων επιθετικών που έχουν παίξει στην Ελλάδα. Είναι και αυτός που θα μαρκάρει μέχρι τέλους, θα τρέξει, θα παλέψει, θα γυρίσει πίσω για να κόψει ως στόπερ, θα κινηθεί σε θέση εξτρέμ και γενικά θα κάνει το καλύτερο δυνατό ακόμα και όταν δεν είναι στα καλά του αγωνιστικά.

Ο έμπειρος Μαροκινός σε δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα είχε τονίσει με τον τρόπο του ότι δεν ήταν τόσο ο εαυτός του όταν είχε επηρεαστεί και από το φορτωμένο του πρόγραμμα και λόγω Κόπα Άφρικα και λόγω θεμάτων ετοιμότητας στην συνέχεια. Θυμίζουμε πώς ο δις σκόρερ στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-3) είχε πει μετά από αυτό το ματς: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ. Πάντα προσπαθώ να βάλω γκολ. Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι έκανα ένα δώρο (στην ομάδα).

Ξέρω ότι μετά το Κύπελλο της Αφρικής δεν ήμουν στο 100% και ο εαυτός μου. Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα για να πάρουμε το Πρωτάθλημα. Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ: στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται (σε επίπεδο σκοραρίσματος). Μου αρέσει να σκοράρω γκολ για τον Ολυμπιακό. Θα είμαι εδώ για να βάζω στην συνέχεια πολλά πολλά γκολ ακόμα για τον Ολυμπιακό».

Ο Ελ Καμπί ξαναβρήκε τα πατήματά του και θα έχει και συνέχεια

Σιγά σιγά λοιπόν ο Αγιούμπ μας έδειξε ότι ξαναβρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα αλλά και τον εαυτό του όπως θα τον ήθελε ο ίδιος. Με έναν φορτσάτο λοιπόν Ελ Καμπί στα play offs μπορεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη συνθήκη ώστε να παρασυρθούν οι υπόλοιποι που δεν είναι στο 100% είτε αυτό το διάστημα είτε τον προηγούμενο καιρό και δεν είναι λίγοι.

Από την μέση και μπροστά μάνι μάνι είναι οι Τσικίνιο, Ταρέμι, Ποντένσε και ακόμα και ο Ζέλσον ως προς το σκέλος του σκοαρίσματος και όχι σε επίπεδο συνολικής του εικόνας. Ο χαρισματικός Μαροκινός σκόρερ ήταν λοιπόν και παραμένει ένας παίκτης - κλειδί. Όταν θα είναι στο επίπεδο που πρέπει και επιζητά ο ίδιος και σκοράρει θα τραβά και τον Ολυμπιακό στις πλάτες του και θα επηρεάζει και τους άλλους ποιοτικούς του παίκτες. Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Και για αυτό ακριβώς και έχει το know how για το πώς θα τα καταφέρει και πάλι.