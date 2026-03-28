Ολυμπιακός: Τελικά, πόσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός από σέντρες;

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τον αριθμό των γκολ που έχει βάλει ο Ολυμπιακός από σέντρες σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη, κάνοντας και τα σχετικά σχόλια.

Γίνεται πολύς λόγος φέτος για τον υπερβολικό αριθμό από σέντρες που κάνει ο Ολυμπιακός στα περισσότερα παιχνίδια του. Σε συνδυασμό βέβαια με την αδυναμία του να σκοράρει στα πιο πολλά από αυτά τα παιχνίδια του…

Διότι, το πρόβλημα δεν είναι…ακριβώς οι πάρα πολλές σέντρες των παικτών του Μεντιλίμπαρ. Το πρόβλημα είναι άλλο-ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει εύκολα από σέντρες! Αν έβαζε πολλά γκολ από σέντρες, κανένας δεν θα είχε πρόβλημα με αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Άλλωστε, τι πιο λογικό να πλαγιοκοπεί μία ομάδα και να σεντράρει.

Και πώς αποδεικνύεται ο μικρός αριθμός των γκολ που παίρνει τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός από σέντρες; Μα πολύ απλά από τα στατιστικά του κάθε παίκτη. Από το πόσα γκολ έχει δημιουργήσει ο κάθε παίκτης με σέντρες, όχι γενικά με ασίστ, αλλά ειδικά με σέντρες, εννοώ σε ανάπτυξη παιχνιδιού κι όχι από στατικές φάσεις, κόρνερ και φάουλ.

Έχουμε και λέμε λοιπόν, από σέντρες έχουν φτιάξει τρία γκολ ο Ορτέγκα, τρία γκολ ο Ρόντινεϊ, δύο γκολ ο Στρεφέτσα, ένα γκολ ο Έσε κι ένα γκολ ο Γιαζίτσι. Αυτά είναι, δέκα γκολ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είναι πολλά η, λίγα, δεν μου φαίνονται πολλά, αλλά αυτά είναι. Το Κύπελλο δεν το μετράω, καθώς ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε γρήγορα από τον ΠΑΟΚ κι έπαιξε μόνο κάποια πολύ εύκολα παιχνίδια στην αρχή (Ελλάς Σύρου, Ηρακλή κ.α.)

Βλέπουμε λοιπόν ποιος είναι ο απολογισμός, ποιος είναι ο αντίκτυπος που τελικά έχουν για τον Ολυμπιακό οι σέντρες, σε επίπεδο να φέρουν άμεσα κάποια γκολ. Νομίζω θα έπρεπε να ήταν περισσότερα τα γκολ. Προφανέστατα, είτε γιατί δεν είναι οι καλύτερες σέντρες, είτε γιατί οι επιθετικοί της ομάδας δεν είναι τόσο aggressive όσο θα έπρεπε να είναι, ώστε να πάρουν την κεφαλιά, να κερδίσουν την εναέρια μονομαχία.

Μπορούμε δε να παρατηρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βάλει κανένα γκολ από κάποια σέντρα των πιο βασικών του εξτρέμ, του Ποντένσε και του Ζέλσον! Ακόμη, και των δύο άλλων ακραίων του μπακ, Κοστίνια και Μπρούνο. Ούτε του Τσικίνιο, που επίσης κάποιες φορές παίζει πλάγια. Ούτε του Μουζακίτη, που γενικά σεντράρει κι αυτός αρκετά.

Κοιτάξτε, πρόθεση μου δεν είναι να δαιμονοποιήσω τις σέντρες-θα ήταν εξάλλου λάθος. Ασφαλώς και είναι κι οι σέντρες στο παιχνίδι. Μάλιστα, σίγουρα θα έχει βάλει και κάποια ακόμη γκολ ο Ολυμπιακός από σέντρες, του στιλ γίνεται σέντρα, διώχνει ένας αμυντικός και σουτάρει ο επιθετικός παίρνοντας το ριμπάουντ.

Έκανα, όμως, την σχετική καταγραφή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχε ενδιαφέρον να δούμε πόσα γκολ του Ολυμπιακού από τα συνολικά 55 που έχει βάλει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη έχουν προέλθει από σέντρες-κι αποδεικνύεται ότι είναι το 18%. Δεύτερον, γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού, από την στιγμή που έτσι παίζει ο προπονητής, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό το κομμάτι. Κατ΄ αρχάς να σεντράρουν από τις σωστές θέσεις, κι όχι από μακριά, διότι τότε μιλάμε για γιόμες όχι για σέντρες. Και στη συνέχεια να είναι πιο δυναμικοί όσοι πατάνε μέσα στην περιοχή, ο Ελ Κααμπί, ο Ταρέμι κι οι άλλοι.

Γιατί η αίσθηση που έχω είναι ότι σε πάρα πολλές σέντρες οι επιθετικοί του Ολυμπιακού είναι σαν να κρύβονται πίσω από τους αντίπαλους στόπερ, αντί να πηγαίνουν προς το πρώτο δοκάρι, πρώτοι στην μπάλα για να πάρουν την κεφαλιά η, να κάνουν την προβολή. Άμα περιμένεις να περάσει η μπάλα από τους σέντερ μπακ, «σώθηκες»! Αυτό θα γίνει μία στις τόσες.

Άσχετο: Είχε σημασία η συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, για πολλούς λόγους. Ακόμη και…συμβολικά. Σκεφθείτε πόσος θόρυβος έγινε από την περασμένη Κυριακή με τις δηλώσεις του προπονητή περί κακού προγραμματισμού για τους ξένους παίκτες. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά λοιπόν, ο πρόεδρος τα είπε στο γραφείο του με τον προπονητή. Μην υποτιμάμε ότι ο πρόεδρος έχει δώσει τέσσερα συμβόλαια μέσα σε 20 μήνες στον Μεντιλίμπαρ. Δεν το έχει ξανακάνει με κανένα άλλο προπονητή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η πρώτη σέντρα του Γιαζίτσι στο παιχνίδι με τη Λάρισα, μπαίνοντας αλλαγή στο 80ο λεπτό, ήταν πραγματικά επικίνδυνη, άσχετα αν δεν την εκμεταλλεύθηκε ο Κλέϊτον, κι έδωσε ελπίδα ότι κάτι καλό μπορεί να έρθει από το αριστερό πόδι του Τούρκου σε αυτά τα 15, με τις καθυστερήσεις, τελευταία λεπτά του αγώνα. Με τη συνέχεια, όμως, να μην είναι ανάλογη, καθώς οι άλλες σέντρες του δεν ήταν ανάλογα καλές.

Επιπλέον τη μοναδική φορά που βρέθηκε σε θέση να σουτάρει μέσα στην περιοχή ο Γιαζίτσι, δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Κι έτσι δεν βοήθησε ουσιαστικά, ούτε αυτός, για να έρθει το πολυπόθητο γκολ, σε αντίθεση με κάποιες άλλες περιπτώσεις, που το έχει κάνει. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι θα μπορούσε να μπει αρκετά νωρίτερα αλλαγή, αφού ο Ζέλσον έμοιαζε να τα είχε φτύσει από το 60΄-65’.

