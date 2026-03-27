ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Γιακουμάκης, θεραπεία για τέσσερις
Χωρίς διαφοροποιήσεις στο ιατρικό δελτίο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ το πρωί της Παρασκευής (27/03) στη Νέα Μεσημβρία, με το βάρος να παραμένει στην προετοιμασία για τα playoffs.
Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν με προσεκτική διαχείριση των τραυματιών, με στόχο να μπουν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς ενόψει της έναρξης των playoffs, εκεί όπου θα κριθούν όλα για τη φετινή σεζόν.
Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπήρξαν νέα, καθώς για ακόμη μια ημέρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς, με τους παίκτες να ξεκινούν με προθέρμανση και ασκήσεις φυσικής κατάστασης, να περνούν σε rondo και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια δούλεψαν και στο κομμάτι της τακτικής.
Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.