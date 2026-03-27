Χωρίς διαφοροποιήσεις στο ιατρικό δελτίο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ το πρωί της Παρασκευής (27/03) στη Νέα Μεσημβρία, με το βάρος να παραμένει στην προετοιμασία για τα playoffs.

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν με προσεκτική διαχείριση των τραυματιών, με στόχο να μπουν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς ενόψει της έναρξης των playoffs, εκεί όπου θα κριθούν όλα για τη φετινή σεζόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπήρξαν νέα, καθώς για ακόμη μια ημέρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς, με τους παίκτες να ξεκινούν με προθέρμανση και ασκήσεις φυσικής κατάστασης, να περνούν σε rondo και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια δούλεψαν και στο κομμάτι της τακτικής.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.