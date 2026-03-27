Ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα δώσει εισιτήρια στην ΑΕΛ Novibet για το μεταξύ τους παιχνίδι στην Τρίπολη και συνεπώς δεν θα ζητήσει για τη Λάρισα.

Τα Play Out της Stoiximan Super League αρχίζουν με... τελικό επιβίωσης, καθώς ο Αστέρας AKTOR θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet στην Τρίπολη. Στην κανονική διάρκεια οι δυο ομάδες έδωσαν εισιτήρια φιλοξενούμενων, όμως τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά τώρα.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες δεν θα δώσουν εισιτήρια στους Βυσσινί για το ματς του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και αντιστοίχως δεν θα αιτηθούν εισιτήρια για το μεταξύ τους ματς στη Λάρισα.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει ότι στον αγώνα της 1ης αγωνιστικής των Playouts της Stoiximan Super League ASTERAS AKTOR - ΑΕΛ Novibet στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης", δεν θα διατεθούν εισιτήρια στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ενημερώνει ότι αντίστοιχα δεν θα αιτηθεί εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet».