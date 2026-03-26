Ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά βρίσκεται στη φυλακή.

Στις φυλακές οδηγήθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια, όπου ξετύλιξε λεπτό προς λεπτό το κουβάρι του επεισοδίου που είχε αποτέλεσμα τη δολοφονία του Κλεομένη. Με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περιγράφει πως από τις Συκιές έφτασε ο Κλεομένης μαζί με τον ίδιο και έναν ακόμη που δεν κατονομάζει.

Στην απολογία του φέρεται να λέει ότι επιτέθηκαν στον 23χρονο καθ' ομολογία δράστη μόνο με μπουνιές και κλοτσιές, χωρίς να φέρουν κάποιο αντικείμενο επάνω τους, σφυρί ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, φέρεται να είπε ότι μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του, ότι πήρε τον τρίτο της παρέας με το μηχανάκι και τον πήγε μέχρι τα Κάστρα και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι του. Την Κυριακή όπως όλοι γνωρίζουμε, παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε ο Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης "Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …" κι εκείνος άρχισε να τρέχει.

Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε κι έπεσε κάτω».

