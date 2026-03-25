Τελικά για ποιον είναι ευνοϊκό το πρόγραμμα των play offs;

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα απολαυστικά σενάρια που χτίζει ο καθένας μας και για τα δεδομένα στο πρόγραμμα των πρώτων play offs που ξεκινούν με τρεις διεκδικητές του τίτλου.

Κάποιοι υποτιμούν το πρόγραμμα των play offs. Οταν το... «ισοπεδώνουν» με την γενίκευση του στυλ «όλοι θα παίξουν με όλους, ό,τι κι αν βγάλει η κληρωτίδα, το ίδιο είναι». Κάποιο το πάνε σε άλλο level . Aρχίζουν την αριθμητική με υποθέσεις και ο καθένας καταλήγει στο συμπέρασμά του. Είναι ωραία η κουβέντα για το πρόγραμμα των play offs, πάντα ήταν. Διότι υπάρχουν αμέτρητα βάσιμα στη θεωρία επιχειρήματα.

Για παράδειγμα ορισμένοι εκτιμούν ότι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που βρίσκει στο πρώτο ματς τον Παναθηναϊκό, τον οποίο έχει σμπαραλιάσει εφέτος δυο φορές στην Τούμπα και το τρίποντο είναι πολύ πιο πιθανό συγκριτικά μ' ένα παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ.

Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, εκφρασμένη από πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού: αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να κατακτήσει το Τριφύλλι την τρίτη θέση, αυτές παίρνουν σάρκα και οστά με νίκη στην Τούμπα, με την οποία οι Πράσινοι φτάνουν με το «καλημέρα» στο -5 από τον Δικέφαλο, έχοντας στη 2η αγωνιστική εντός έδρας τον Ολυμπιακό (από τον οποίο δεν ηττήθηκαν στη regular season), την ίδια μέρα που ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια...

Αλλο σενάριο: θετικό για τον Ολυμπιακό που στα πρώτα δύο ματς δεν αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (τον οποίο επίσης δεν νίκησε ούτε μία φορά στη regular season) και ακόμα καλύτερο που παίζει με την ΑΕΚ εντός έδρας, ώστε σε περίπτωση νίκης να πάρει κεφάλι στη βαθμολογία και να πάει στη Λεωφόρο με άλλο αέρα. Κι αν, λέμε εμείς, ηττηθεί από την ΑΕΚ στο Φάληρο και ξεφύγει η Ενωση με +5 από τους νταμπλούχους, έχοντας εν συνεχεία την ευκαιρία με νίκη επί του ΠΑΟΚ να ξεφύγει και (τουλάχιστον) έξι βαθμούς από τους Θεσσαλονικείς;

Yπάρχουν και δεδομένα εκτός από σενάρια

Ολα σχετικά, είναι, λοιπόν. Ομως η κουβέντα είναι πραγματικά απολαυστική με τα σενάρια που μπορεί ο καθένας μας να χτίσει στο μυαλό του. Υπάρχουν, ωστόσο και αναμφισβήτητα δεδομένα. Για παράδειγμα...

α) Η ΑΕΚ παίζει στις 9 και 16 Απριλίου με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. «Τυχερός» - θεωρητικά πάντα - θα ήταν εκείνος που θα κληρωνόταν να την αντιμετωπίσει στη δεύτερη αγωνιστική, τρεις μέρες μετά τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Και είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλωστε ο Νίκολιτς δεν μπορεί να κάνει – και δεν κάνει στα μεγάλα ματς – πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του...

β) Στις 25 Απριλίου διεξάγεται ο τελικός Κυπέλλου ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Δηλαδή, μετά τη δεύτερη αγωνιστική των play offs. Αν ο Δικέφαλος ηττηθεί στον τελικό, θα είναι πολύ δύσκολο εν συνεχεία να σηκώσει κεφάλι στο πρωτάθλημα. Και η μοναδική ομάδα που δεν θα έχει αγωνιστεί εναντίον του έως τότε, είναι ο Ολυμπιακός. Αν νικήσει στον τελικό, τότε εξασφαλίζει το «καλό» εισιτήριο του Europa League, δηλαδή αυτό που οδηγεί στα play offs και όχι στον β' προκριματικό γύρο και δεν θα μπορεί να αποτελεί «στόχο» του Παναθηναϊκού για την τρίτη θέση.

γ) Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί έναντι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στα μεταξύ τους αποτελέσματα στη regular season. Συνεπώς, σε περίπτωση ισοβαθμίας μαζί τους στην τελική βαθμολογία, δύσκολα θα έχει χάσει αυτό το πλεονέκτημα (δηλαδή έχοντας κάνει δύο ήττες ή ήττα – ισοπαλία) με κάποιον εκ των δύο ανταγωνιστών του, δεδομένου ότι ξεκινά με βαθμολογικό μειονέκτημα έναντι αμφότερων.

Η ιστορία διδάσκει απρόβλεπτα play offs

Η πρόσφατη ιστορία των play offs μας διδάσκει ότι οι προβλέψεις απαγορεύονται. Πριν από τρία χρόνια η ΑΕΚ κατέστη η μοναδική ομάδα που ξεπέρασε τον πρώτο της regular season και σήκωσε την κούπα. Πρόπερσι ο ΠΑΟΚ έκανε το απίθανο και μετά την ισοπαλία με το γκολ του Οζντόεφ στην εκπνοή του ματς με τη Λαμία, πήρε τέσσερις σερί νίκες, μαζί και τον απίστευτο εκείνο τίτλο, λόγω και της ήττας της ΑΕΚ στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό. Πέρυσι, μία αγωνιστική πριν από το τέλος, το Ολυμπιακός – ΑΕΚ ήταν στο 54-52. Γκολ Τσικίνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ισοπαλία στο Αρης – ΑΕΚ της τελευταίας αγωνιστικής, τελικό σκορ στη regular season 60-53, κόκκινος ο τίτλος και εν συνεχεία ολική κατάρρευση της Ενωσης με 6/6 ήττες και δεύτερος ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια! Η τελική διαφορά Ολυμπιακού – ΑΕΚ που ήταν στο +2 έκλεισε στο +22! 75-53!



Προφανώς, αυτή τη στιγμή ουδείς από τους τρεις διεκδικητές έχει εικόνα πιθανής κατάρρευσης. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει τέτοια εικόνα, ειδικά αν κάποιος αναλογιστεί τα εφετινά αποτελέσματά του στα ντέρμπι (δυο ήττες από την ΑΕΚ, αλλά αήττητος από τον Ολυμπιακό και ο μοναδικός των Ευρωπαίων που έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά πολλά μπορεί να διαφοροποιηθούν, ανάλογα με την ατμόσφαιρα που θα διαμορφώνεται στις ομάδες και τις απώλειες λόγω τραυματισμών και τιμωριών. Η δυναμική των play offs αλλάζει από αγωνιστική σε αγωνιστική κι αυτό είναι το συναρπαστικό στοιχείο, ειδικά από τη στιγμή που για πρώτη φορά σε τουρνουά έξι αγωνιστικών οι διεκδικητές είναι τρεις.

Συνεπώς, ας έχουμε κάποια δεδομένα στο μυαλό μας, ας... ονειρεύεται ο καθένας τα δικά του σενάρια, κι ας περιμένουμε το θρίλερ με την ευχή να μην παίξουν κανένα ρόλο οι ξένοι διαιτητές, VARs και AVARs που θα μας επισκεφθούν.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαϊου)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαϊου)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαϊου)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαϊου)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ