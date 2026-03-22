Ανανέωσε με τον Λεβαδειακό ο Τσάπρας

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τον Λεβαδειακό, με τους «Βοιωτούς» να στέλνουν κι ένα μήνυμα στην αγορά ενόψει καλοκαιριού.

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Λεβαδειακός, αφού κατόρθωσε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Τριαντάφυλλό Τσάπρα, που κάνει μία εξαιρετική σεζόν και θα αποτελέσει το καλοκαίρι... μήλον της έριδος για πολλές ομάδες.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ, που έχει πραγματοποιήσει φέτος 30 συμμετοχές έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει οκτώ ασίστ σε περισσότερα από 2,5 χιλ. λεπτά, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια της «μηχανής» του Νίκου Παπαδόπουλου.

Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια πέραν του 2027 που είχε το προηγούμενο το οποίο ήταν σε ισχύ, με την κίνηση αυτή να αποτελεί και μία επιβράβευση για την αγωνιστική εικόνα του 24χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έχει φυσικά και βελτιωμένες αποδοχές.

Την ώρα που το όνομά του εμφανίζεται να «παίζει» για ομάδες τόσο εντός όσο κι εκτός συνόρων ενόψει καλοκαιριού, ο Λεβαδειακός θέλησε να δείξει έτσι, πως ακόμη κι αν θελήσει να τον παραχωρήσει, θα μπει στη διαδικασία αυτή από ισχυρή διαπραγματευτική θέση.