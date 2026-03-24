Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα σε ατομικό επίπεδο για τον Ολυμπιακό.

Ένα από τα λίγα ευχάριστα, σε ατομικό επίπεδο, που έχει προκύψει στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού έχει να κάνει με τον Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος παρότι ακόμη δεν είναι στο 100%, κάτι που φαίνεται στα σπριντ που δεν επιχειρεί και στις επιστροφές στην άμυνα που δεν έχει, αν μη τι άλλο προσπαθεί πολύ και με την ποιότητα του βοηθάει τον Ολυμπιακό. Έστω κι αν αυτό, ατυχώς, δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς, δηλαδή σε γκολ κι ασίστ, καθότι δεν του «κάθονται» οι φάσεις, κι όχι μόνο οι δικές του, αλλά κι αυτές που δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

Έβλεπες, όμως, ότι στο παιχνίδι με τη Λάρισα, που έκαιγε η μπάλα όσο έμενε το 0-0, πως ο Ποντένσε ήταν ίσως ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που έβγαζε προσωπικότητα. Έπαιρνε ρε παιδί μου προσπάθειες. Μπορεί σε πολλές να τον έκοβαν, σε άλλες να μην έκανε το καλύτερο γύρισμα η, την καλύτερη σέντρα, αλλά ήταν εκεί, το πάλευε. Ζητούσε μπάλες, έκανε συνεργασίες, κυνηγούσε το γκολ, έψαχνε την καλή πάσα.

Για παράδειγμα, ο Ζέλσον σε αυτό το ματς δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό. με εξαίρεση ένα καλό γύρισμα στον Ταρέμι, δεν είχε καμία θετική ενέργεια. Και σχετικά γρήγορα το «παράτησε» το παιχνίδι. Σαν να μην είχε αντοχές ήταν. Και κακώς ο Μεντιλίμπαρ τον κράτησε μέχρι το 81ο λεπτό στο παιχνίδι, αφού δεν είχε να δώσει τίποτα. Ίσως και να έχει επηρεαστεί από το ότι τη φετινή σεζόν πήρε το πιο μεγάλο βάρος πάνω του από τα εξτρέμ. Και κάπου να έχει έρθει η καταπόνηση.

Τέλος πάντων, ο Ποντένσε δείχνει να συνέρχεται κι αυτό είναι πολύ καλό νέο για τον Ολυμπιακό. Και με τον ΟΦΗ ήταν καλός στο Παγκρήτιο και με τον ΠΑΟΚ μπαίνοντας αλλαγή ήταν καλός στο 0-0 στο Καραϊσκάκη. Μετά τον τελευταίο τραυματισμό του βλέπουμε έναν πιο κανονικό Ποντένσε, έστω στο 60 με 70% του. Συνδυάζεται καλά με τον μπακ του, είτε τον Μπρούνο, είτε τον Ορτέγκα…Περνάει έξυπνες πάσες για τελικές στον Τσικίνιο και στον Ταρέμι…Ψάχνει το γκολ…

Σίγουρα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι πρέπει να εστιάσει περισσότερο, να κάνει focus. Το κυνήγησε με τη Λάρισα, αλλά μία φορά το δοκάρι και την άλλη ο αντίπαλος τερματοφύλακας του το στέρησαν το γκολ. Και σε μία άλλη στιγμή, ευρισκόενος στο δεύτερο δοκάρι, δεν έβαλε το πόδι του όπως έπρεπε, με συνέπεια να μην βρει γεμάτα την μπάλα σε μία πολύ επικίνδυνη σέντρα του Ρόντινεϊ. Με λίγη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να έμπαινε στη φάση, θα μπορούσε να σκοράρει εκεί.

Είχε ο Ποντένσε κι άλλες δύο τελικές, με τη μία να τον κοντράρουν και την άλλη να κάνει ένα πολύ εξεζητημένο μακρινό πλασέ. Αυτές τις φάσεις, όπως την τελευταία, πρέπει να τις αποφεύγει. Γιατί χάνονται οι εντυπώσεις. Εκνευρίζεται κι ο κόσμος στην εξέδρα να είναι το ματς 0-0 και να προσπαθείς να βάλεις τέτοια γκολ, μετά μπορεί να επηρεαστεί κι ο ίδιος ο παίκτης από τις αντιδράσεις κλπ.

Πρέπει να έχει πιο καθαρό μυαλό ο παίκτης για να μην μπαίνει σε τέτοια διαδικασία, να ψάχνει κάτι που γίνεται μία φορά τον χρόνο. Είναι αυτό που έγινε για παράδειγμα στη φάση που ο Ποντένσε βρήκε ωραία τον Ταρέμι περίπου στο πέναλτι προχθές. Κι ο Ιρανός αντί να επιχειρήσει μία κεφαλιά η, ένα γυριστό σουτ, πήγε να βάλει γκολ με ψαλιδάκι. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα; Να είσαι 0-0 και να πας έτσι να πάρεις τρίποντο; Με τον πιο εύκολο τρόπο πρέπει να πας.

Κι ένα τελευταίο για τον Ποντένσε: να κάτσει να προπονηθεί στις εκτελέσεις φάουλ. Καλά πόδια έχει. Ήταν εκτέλεση αυτή που έκανε στον αγώνα με τη Λάρισα από θέση μέσα αριστερά; Ιδανική θέση για ένα καλοτραβηγμένο φάουλ και μία επαφή μετά με το κεφάλι του όποιου συμπαίκτη του. Όπως το είχε κάνει με τον Ταρέμι στο δεύτερο γκολ επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Τώρα, το κτύπημα του ήταν μία απογοήτευση. Δούλεψε το στην προπόνηση!

Άσχετο: Ο Βεργέτης, διαιτητής στο Ολυμπιακός-Λάρισα 0-0, ήταν διαιτητής πέρυσι και στο Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 0-0. Απλά, για να καταλαβαίνετε, πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Πάλι λίγο έπαιξε ο Κλέϊτον, προχθές με την ΑΕΛ. Τι μπορεί να δείξει ένας σέντερ φορ, μπαίνοντας στο 80ο λεπτό, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος. Από την άλλη, μπορούμε να θυμηθούμε ότι στη αρχή ο Μεντιλίμπαρ τον έβαζε και 30λεπτα, και δεν είχαμε δει και τίποτα.

Αυτή τη φορά, ήταν δραστήριος ο Βραζιλιάνος. Είχε συμμετοχή, όχι όπως σε άλλα ματς που δεν υπήρχε καν. Έκλεψε μία μπάλα, πήγε να κάνει ένα γύρισμα, που πάντως δεν ήταν καλό, πρόλαβε και μπήκε σε δύο φάσεις. Θυμάστε ίσως περισσότερο εκείνη την προβολή που έκανε από πλάγια στη σέντρα του Μπρούνο. Δεν ήταν εύκολο να σκοράρει από εκείνη τη θέση, όμως ήταν κοντά. Επέλεξε να πλασάρει με το δεξί, με πιθανότητες για γκολ ένα τοις εκατό, έτσι όπως πήγε να το κάνει.

Μεγαλύτερη ευκαιρία του ήταν άλλη! Απλά δεν την έδειξε σε ριπλέϊ το συνδρομητικό κανάλι κι ελάχιστοι την πρόσεξαν. Ήταν μία σέντρα φαρμακερή του Γιαζίτσι από δεξιά. Ο Κλέϊτον βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και πήγε να κάνει κεφαλιά ψαράκι, χωρίς όμως να βρει καλά την μπάλα, με αποτέλεσμα να μην γίνει επικίνδυνος. Πήγε, ωστόσο, κάπως άτσαλα πάνω στην μπάλα. Όπως γενικά μοιάζει άτσαλος σε αυτές τις επαφές και τις κινήσεις του.

Ίσως να είναι επειδή δεν έχει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία ακόμη. Μακάρι να είναι έτσι.

