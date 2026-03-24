Απέδειξε το never give up, επιβεβαίωσε το fight και φτάσαμε στο believe!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για όσα αποδείχθηκαν στη διάρκεια της regular season της Superleague στην Ευρώπη και εκείνο που απομένει για να γίνει η δουλειά...

Σε λίγο θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα των play offs της Superleague το οποίο σύμφωνα με κάποιους και τους δήθεν σχετικούς, μα στην πραγματικότητα παντελώς άσχετους αποδεδειγμένα μιας και σε όσα σημείωναν στη συντριπτική πλειοψηφία έπεσαν έξω, αναμένεται να παίξει σοβαρό ρόλο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος! Στ' αλήθεια δεν τα καταλαβαίνω αυτά μιας και όλοι θα παίξουν με όλους και εννοείται πως ανάλογα με τα αποτελέσματα θα φανεί αν ήταν μια καλή κλήρωση, ή όχι, στο χορτάρι κοινώς όπως πάντα. Διότι με τη συμμετοχή της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μίνι και ιδιαίτερα απαιτητική λίγκα, δεν προκύπτει εύκολο παιχνίδι για καμιά από τις τρεις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο! Δεν υπάρχει για παράδειγμα ο Λεβαδειακός (μιας και τερμάτισε 5ος) να δίνεται η δυνατότητα να βρεις ένα βατό τρίποντο όπως συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Επαναλαμβάνω τώρα με όποιον και όπου κι αν παίξεις είναι δεδομένα δύσκολο το ματς...

Για τον λόγο αυτό προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να περιμένω να μάθω την κλήρωση άσχετα αν και προφανώς δικαιολογημένα θα γίνει το talk of the town με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της! Αντιθέτως με την ολοκλήρωση της regular season στην Superleague που βρήκε την ΑΕΚ μόνη πρώτη και καλύτερη, αλλά και με κλειδωμένη την πρόκριση του Δικέφαλου στην προημιτελική φάση του Conference League, επιθυμώ να εστιάσω στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας και του μηνύματος του ιδίου του Νίκολιτς στους "κιτρινόμαυρους". Αυτό το επιχειρώ προκειμένου να διαπιστώσουμε και να επιβεβαιώσουμε πως το ποδοσφαιρικό τμήμα ανταποκρίνεται στο: Fight, believe and never give up που αποτελεί από την ημέρα που το είπε με την Άντερλεχτ το μήνυμα - μότο που οδηγεί την Ένωση σε αυτήν την απαιτητική και έως τώρα υπέροχη σεζόν με αρνητική μοναδική παρένθεση τον (άδικο αγωνιστικά) αποκλεισμό από τον θεσμό του Κυπέλλου.

Για αρχή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέδειξε σε αρκετές περιπτώσεις, κοινώς αναμετρήσεις, το never give up με σπουδαιότερη την βραδιά με αντίπαλο την Κραιόβα στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου έκανε συγκλονιστική ανατροπή με δυο τέρματα στο φινάλε με πρωταγωνιστές τους Κουτέσα, Βίντα και Γιόβιτς, για να πάρει το ματς με 3-2! Το ίδιο είδαμε στον αγώνα πρόσφατα στον Βόλο όπου αν και έχανε δεν σταμάτησε ποδοσφαιρικά και με ορθόδοξο τρόπο, όχι με γιόμες και τυφλά γυρίσματα, να πάρει κάτι από την αναμέτρηση και να το καταφέρνει με τον Ρέλβας. Αυτό έγινε και σε νίκες μεγάλες, όπως με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο σε ένα ματς που κυριάρχησε απόλυτα και όμως το γύρισαν οι πράσινοι και ισοφάρισαν, η ΑΕΚ δεν το έβαλε κάτω και πήρε το τρίποντο, όπως έγινε και σε αλλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το σημείωναν πολλοί ως απόδειξη ομάδας που δεν συμβιβάζεται με την γκέλα και έτσι είναι!

Προφανώς παράλληλα και για να φτάσουμε στο never give up, θα έπρεπε να υπάρξει το fight, κάτι το αυταπόδεικτο για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και το οποίο προκύπτει από όλα τα παραπάνω... Δεν γίνεται αν δεν δώσεις μάχη στον αγωνιστικό χώρο άλλωστε να τα καταφέρεις και να φτάσεις σε νίκες με ανατροπή του σκορ. Το fight ωστόσο προκύπτει και όταν όλα στραβώνουν και ανταποκρίνεται η ομάδα παρά τις απουσίες, τις δυσκολίες, την πίεση για αποτέλεσμα, όταν βρίσκεται γενικά με το... πιστόλι στον κρόταφο και όμως αντιδράει. Όπως ακριβώς έπραξε ο Δικέφαλος στο δίμηνο που τον έφερε στην κορυφή και σε όλους αυτούς τους πέντε μήνες που τρέχει το αήττητο των "κιτρινόμαυρων". Το οποίο επιβεβαιώθηκε και όταν η Ένωση έπρεπε να ανταποκριθεί σε σερί αγωνιστικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη έχοντας οκτώ απουσίες να διαχειριστεί (διαπιστώσαμε ότι άλλες ομάδες δεν τα κατάφεραν και ανέδειξαν μάλιστα το θέμα ως δικαιολογία μη ανταπόκρισης).

Τώρα φτάνουμε στην ώρα κρίσης του believe! Διότι αυτό απαιτείται από όλους στο finish της σεζόν για το πρωτάθλημα έστω στο οποίο βρισκόμαστε και όταν σημειώνω όλοι πραγματικά κυριολεκτώ. Πρέπει να είναι τα επίπεδα πίστης (αλλά και συσπείρωσης και ψύχωσης) ότι θα το καταφέρει η ομάδα του Νίκολιτς όπως ακριβώς την πρώτη σεζόν επί Αλμέιδα! Τότε που παρά του γεγονός ότι η ΑΕΚ μπήκε πίσω από τον Παναθηναϊκό στα play offs κατάφερε να έχει μεταδώσει το μήνυμα παντού ότι εκείνη θα είναι το φαβορί για τον τίτλο και ελέω πίστης του κόσμου της ομάδας! Αυτό αξίζει στον Σέρβο τεχνικό να το δει και εκείνος, το εμμονικό believe όλου του οργανισμού στην κατάκτηση του τίτλου, άλλωστε η κορυφή της ανήκει παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μιας και βρίσκεται σε αυτή περισσότερο από τον οποιονδήποτε διεκδικητή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τώρα θα αποδειχθεί, στα play offs, κατά πόσο θα πετύχει και το believe του Μάρκο Νίκολιτς από όλους στην ΑΕΚ!