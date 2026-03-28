Ο Χακίμ Σαχαμπό της ΑΕΚ σκόραρε στο 81ο λεπτό της φιλικής νίκης της Ρουάντα κόντρα στη Γρενάδα με 4-0.

Ο Χακίμ Σαχαμπό λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, στον αγώνα - πρωτιάς με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε ανδρικό επίπεδο.

Ο 20χρονος χαφ ήρθε από τον πάγκο στο 54ο λεπτό στο φιλικό παιχνίδι της Ρουάντα με τη Γρενάδα και στο 81ο λεπτό έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Μουγκίσα έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τον νεαρό μέσο σε θέση βολής και ο παίκτης του Δικεφάλου πλάσαρε εύστοχα για το 4-0.

Ο Σαχαμπό πανηγύρισε έξαλλα το γκολ του και έβγαλε τη φανέλα του, καθώς εκτός από το πρώτο του σε 10 εμφανίσεις με το εθνόσημο είναι και το παρθενικό του σε ανδρικό επίπεδο!

Reba uko igitego cya kane cy'Amavubi cyatsinzwe na Hakim Sahabo cyinjiye.



U Rwanda rwatsinze Grenada ibitego 4-0 mu mukino wa gicuti mu ya #FIFASERIES2026, wabereye kuri Stade Amahoro. #RBASports #FIFASERIES2026 pic.twitter.com/dKl8n6PBlw March 27, 2026

Θυμίζουμε πως ο μέσος από τη Ρουάντα έχει παίξει σε Μπέερσχοτ και Σταντάρ Λιέγης, από την οποία τον αγόρασε η ΑΕΚ και τον «έδεσε» μέχρι το 2029.