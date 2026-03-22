Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Μπάρναμπας Βάργκα με την έναρξη του δευτέρου μέρους στο ματς της ΑΕΚ με την Κηφισιά στην Allwyn Arena, με τον Ζίνι να περνάει στη θέση του στο 46'.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 3-0 της ΑΕΚ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του Ούγγρου επιθετικού, τονίζοντας πως γύρισε τον αστράγαλό του σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, κατά το οποίο μάλιστα χρίστηκε σκόρερ.

Όπως ανέφερε ο Νίκολιτς, ο Βάργκα θα πάει στην Εθνική Ουγγαρίας, όπου και θα υποβληθεί σε εξετάσεις και τόνισε πως ελπίζει ότι θα είναι έτοιμος για την έναρξη των play offs.

«Όντως είχε έναν τραυματισμό στο πρώτο μέρος. Γύρισε τον αστράγαλο. Είχε ένα πρήξιμο. Ήθελε να συνεχίσει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του. Θα πάει στην Εθνική Ουγγαρίας, θα κάνει εξετάσεις, ελπίζουμε να είναι έτοιμος για τα πλέι οφ. Έχει τη νοοτροπία που θέλουμε γιατί ήθελε να συνεχίσει. Είναι ένας δυνατός παίκτης», υπογράμμισε ο Νίκολιτς.