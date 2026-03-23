Τα λόγια του Πέτρου Μάνταλου στο γράμμα προς τον γιο του εκφράζουν τη βαθιά σχέση του με την ΑΕΚ, έχοντας ζήσει με αυτήν τα πάντα...

Πόσοι ποδοσφαιριστές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αποφασίζουν να αφιερώσουν όλη τους την καριέρα σε μια ομάδα; Δεν συναντάς πλέον πολλούς, σε ένα φαινόμενο άλλης εποχής πιο ρομαντικής. Ο Πέτρος Μάνταλος, ωστόσο, αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα του σήμερα. Ήδη 12 σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα από τότε που τη φόρεσε για πρώτη φορά στη Β' Εθνική ερχόμενος από την Ξάνθη για να ζήσει με την ΑΕΚ τα πάντα.

Η σχέση του με την ΑΕΚ έχει περάσει εδώ και χρόνια σε άλλο επίπεδο. ΑΕΚ και Μάνταλος είναι ένα και είναι πάντα αυτονόητο ότι συνεχίζουν μαζί. Έτσι και τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δώσουν τα χέρια για τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και βλέπουμε. Ήδη το κοντέρ γράφει 426 συμμετοχές, 69 γκολ και 111 ασίστ. Και συνεχίζει για 13η σεζόν με τον αρχηγό της ΑΕΚ να είναι σαν το κρασί που όσο παλιώνει γίνεται καλύτερο.

Όταν τα μάτριξ του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια έπαιξαν το βίντεο με τον ίδιο τον Μάνταλο να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμα μια σεζόν γράφοντας ένα γράμμα στον γιο του η συγκίνηση απλώθηκε στις εξέδρες. Γιατί οι λέξεις που αποτυπώθηκαν πάνω στο χαρτί εξέφραζαν την αληθινή αγάπη του Μάνταλου για την ΑΕΚ που τη μετέφερε σε κάτι που αγαπά όσο τίποτε άλλο. Στον γιο του.

Αυτή η αγάπη του για την ΑΕΚ ήταν που τον κράτησε για πάντα σε αυτήν. Γιατί όπως έγραψε, η απόφαση να μείνει δεν ήταν ποτέ επαγγελματική, αλλά υπόσχεση στους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν, στον κόσμο που τον στήριξε και στον εαυτό του. Ο Μάνταλος έχει περάσει τα πάντα με την ΑΕΚ που τη χαρακτηρίζει «ομάδα του». Κι αν τα εύκολα είναι... εύκολο να τα θυμάσαι, τα δύσκολα είναι εκείνα που τον έκαναν πιο δυνατό.

«Να μη φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν. Δεν ήταν όλα εύκολα, υπήρξαν τραυματισμοί που πονούσαν περισσότερο από όσο φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια. Κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά», γράφει στο γράμμα, φέρνοντας στο μυαλό του τις δύο ρήξεις χιαστού. Μια τον Μάρτιο του 2015 στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και μία τον Οκτώβριο του 2017 σε ένα ματς πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Τίποτε από αυτά όμως δεν τον λύγισε και επανήλθε δριμύτερος.

Πιο δυνατός βγήκε και από τη σκληρή κριτική που δέχθηκε αρκετές φορές. Ακόμα κι όταν είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, αλλά και να βάλει τέλος στην καριέρα του, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στα κανάλια NovaSports. Όμως η ισχυρή του προσωπικότητα, η ποιότητά του ως παίκτης και πάνω από όλα η τεράστια αγάπη του για την ΑΕΚ δεν του επέτρεψαν να λυγίσει. Έδωσε τις απαντήσεις στο γήπεδο, απελευθερώθηκε και μετέτρεψε τις αποδοκιμασίες σε λατρεία. Αυτήν που άξιζε για την προσφορά του 12 χρόνια τώρα στην ΑΕΚ.

Οι καλές στιγμές όμως είναι αυτές που στο τέλος κυριαρχούν και ο Μάνταλος με δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα με την ΑΕΚ, μέσα σε αυτά το ονειρικό νταμπλ του 2023 με την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια, έζησε μαζί της και την απόλυτη ευτυχία. «Στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα», όπως αναφέρει στον γράμμα προς τον γιο του, «βλέποντας φιλάθλους κάθε ηλικίας να φορούν τη φανέλα σου».

Η ΑΕΚ, όπως αναφέρει ο Μάνταλος, «δεν τον έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά καλύτερο άνθρωπο». Μέσα σε αυτήν έχτισε την ηγετική φυσιογνωμία, έμαθε να ξεπερνάει τις δυσκολίες καθώς «δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο» και «δημιούργησε μια αγάπη αληθινή», όπως λέει, «που δεν μετριέται με χρόνια, αλλά με στιγμές». Αυτές θα συνεχίσει να ζει με την ΑΕΚ, βλέποντας παράλληλα τον γιο του να μεγαλώνει. Και ίσως τέτοια εποχή του χρόνου το μελάνι στο χαρτί να ξαναπέφτει και αυτή τη φορά να γράφει 2028.