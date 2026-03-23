Ο Ανδρέας Τεττέη που ξεχώρισε και κόντρα στον Αστέρα AKTOR και η σύγκριση των πεπραγμένων του με κείνα των Ελ Καμπί, Γιόβιτς και Γιακουμάκη.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 2-1 στην έδρα του Αστέρας Aktor για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague και κατόρθωσε να μειώσει λίγο τη διαφορά από τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που γκέλαραν με ΑΕΛ (0-0) και Βόλο (2-1) αντίστοιχα, στους οκτώ και εννέα βαθμούς.

Οι «πράσινοι» είχαν σε καλό βράδυ για ακόμη μια φορά τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ζαρουρί και στη συνέχεια ευστόχησε σε κείνο που κέρδισε ο Κυριακόπουλος δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους «πρασίνους» από το πρώτο κιόλας μέρος του αγώνα.

Ο Έλληνας επιθετικός κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις από τον Γενάρη, όταν και ενσωματώθηκε στο «τριφύλλι», δικαιώνοντας την απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου να δαπανήσει ένα ποσό που ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ για να πάρει εκείνον, αλλά και τον Παύλο Παντελίδη από την Κηφισιά και να προλάβει έτσι τον ανταγωνισμό.

Αυτή τη στιγμή μετράει 7 γκολ σε 17 παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο εκείνος θα μπορούσε να είναι ο βασικός φορ της ομάδας, ακόμη και μετά την επιστροφή του Ντέσερς και να συναγωνιστεί τα... βαριά χαρτιά των άμεσων ανταγωνιστών των «πρασίνων» για τον τίτλο.

Η σύγκριση του Τεττέη με τους Γιόβιτς, Ελ Καμπί και Γιακουμάκη

Πάμε, λοιπόν να δούμε μία αναλυτική σύγκριση του τι έχει κάνει ο Ανδρέα Τεττέη από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό σε σχέση με όσα κάνουν όλη τη σεζόν φέτος ο Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό, ο Γιόβιτς στην ΑΕΚ και ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας επιθετικός των «πρασίνων» έχει σκοράρει επτά τέρματα από τον Γενάρη κι έπειτα που ξεκίνησε να παίζει με τη νέα του ομάδα (17 ματς) ενώ μόνο εξ' αυτών είναι με πέναλτι. Ελ Καμπί και Γιόβιτς έχουν από 20 (σε 34 και 37 παιχνίδια αντίστοιχα), με τα έξι απ' αυτά να είναι με πέναλτι ενώ ο Γιακουμάκης έχει πετύχει 15 γκολ (σε 33 ματς), με τρία εξ' αυτών να έχουν προέλθει από το σημείο του πέναλτι.

Αν αναγάγουμε τα γκολ που έχουν σημειώσει οι παίκτες αυτοί ανά λεπτά, τότε βλέπουμε πως ο Τεττέη είναι εκείνος που χρειάζεται τον περισσότερο χρόνο, αφού σημειώνει ένα τέρμα κάθε 197 λεπτά. Η επίδοση αυτή είναι μακριά τόσο από το ένα γκολ ανά 129,35 λεπτά του Ελ Καμπί, που είναι η καλύτερη, όσο και από κείνες των Γιόβιτς (ένα τέρμα ανά 145,2 λεπτά) και Γιακουμάκη (ένα τέρμα ανά 144,4 λεπτά).

Ο Τεττέη έχει πρωταγωνιστήσει συνολικά σε τελικές που φτάνουν τα 5,47xG (πρόκειται για ένα metric που δείχνει την ποιότητα των τελικών που φτιάχνει μία ομάδα) έχοντας σκοράρει 0,53 τέρματα πάνω από το αναμενόμενο, άρα είναι εκεί που πρέπει.

Ο Ελ Καμπί έχει φτάσει τα 14,64xG φέτος και είναι στα 14 γκολ, άρα μιλάμε για -0,64 απ' όσα έπρεπε, επομένως κι εκείνος είναι στο επίπεδο που περιγράφουν οι επιδόσεις του. Το ότι είναι πεσμένος δεν αφορά τόσο την αποτελεσματικότητά του, αλλά την παραγωγικότητά του σε τελικές, κάτι το οποίο επηρεάζεται φυσικά και από τη γενικότερη λειτουργία της ομάδας.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει φτάσει τα 17,25xG από τα οποία έχει σκοράρει 3,25 γκολ παραπάνω, κάτι που δείχνει πως ο Σέρβος φορ διανύει μία καλή περίοδο φόρμας. Όσο για τον Γιώργο Γιακουμάκη, εκείνος έχει φτάσει τα 13,23xG κι έχει σημειώσει μόλις 1,23 γκολ παραπάνω, οπότε κι εκείνος κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω.

Η αξία των τελικών στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Τεττέη ανά ματς φτάνουν τα 0,32xG και είναι πίσω από τις αντίστοιχες των άλλων τριών, που πιάνουν όλοι το 0,40. Ο Γιακουμάκης είναι ακριβώς στο όριο αυτό, ο Ελ Καμπί στο 0,43 ενώ ο Γιόβιτς πιάνει το 0,47.

Πάμε, όμως, να δούμε και ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος αναφορικά με το όσο όρο της αξίας κάθε τελικής που εκτελεί. Ο Γιώργος Γιακουμάκης εκεί φτάνει τα 0,24xG σε κάθε τελική του, κάτι που είναι αποτέλεσμα και της καλής δουλειάς που γίνεται συνολικά από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κοντά του είναι ο Λούκα Γιόβιτς με 0,21.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι πιο πίσω στο 0,17 κι έπειτα έρχεται ο Ανδρέας Τεττέη με 0,14. Για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει το νούμερο αυτό, ας αναλογιστεί πως μία απλώς καλή τελική έχει αξία 0,10xG, άρα ο Έλληνας φορ κινείται λίγο πάνω από το όριο αυτό.

Όπως φαίνεται και από τις επιδόσεις των υπολοίπων, αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να βελτιωθεί, όμως πιθανότατα δεν αποτελεί κάτι που είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, ίσως ούτε καν στο μεγαλύτερο μέρος του. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει ακόμη να ανεβάσει την επιθετική του παραγωγικότητα στα επίπεδα που θα ήθελε.

Μπορεί ο Τεττέη να είναι στο επίκεντρο της επιθετικής του λειτουργίας, αφού όλα εξαρτώνονται από τις μάχες που θα δώσει εκείνος στις μεγάλες μπαλιές που δέχεται κατά κανόνα, κάτι που σημαίνει πως εκείνος και χαλάει αρκετή ενέργεια σε όλες αυτές τις μονομαχίες, αλλά και τραβιέται αρκετά μακριά από την περιοχή πολλές φορές με αποτέλεσμα μετά αν πάρει τη μπάλα να πρέπει να διανύσει πολλά μέτρα για να απειλήσει.

Σκεφτείτε πως ακόμη και ο Ελ Καμπί, που θεωρείται ο καλύτερος σκόρερ των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, έχει δει τη φετινή του επίδοση να πέφτει από το 0,25xG ανά τελική στο 0,17xG, κάτι που δεν οφείλεται τόσο στη δική του εικόνα, αλλά στη δυσκολία που έχει ο Ολυμπιακός στη δημιουργία καλών τελικών, ειδικά ενάντια σε κλειστές άμυνες.

Αντίστοιχα, λοιπόν, οι επιθετικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός λόγω της έλλειψης αυτοματισμών και λειτουργιών στο κομμάτι αυτό αναγκάζει τον Έλληνα φορ να κουράζεται αρκετά για να βρει καλές τελικές και πολλές φορές να χρειάζεται να κάνει ο ίδιος μια ατομική προσπάθεια για να συμβεί αυτό.