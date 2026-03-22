Ολυμπιακός: Η κίνηση του Μπιανκόν και οι αποδοκιμασίες του κόσμου
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν ήταν πρακτικά εκείνος που έκανε κίνηση να βρεθεί προς την εξέδρα των φίλων της ομάδας του Ολυμπιακού. Ωστόσο με δεδομένο ότι υπήρχαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο της μετά μετά το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet αποχώρησε προς τα αποδυτήρια, όπως έκαναν και οι συμπαίκτες του. Αποδοκιμασίες υπήρξαν και μετά το τέλος του πρώτου 45λεπτου.
Οι αποδοκιμασίες των φίλων του Ολυμπιακού μετά την ισοπαλία των Πειραιωτών με την ΑΕΛ Novibet! pic.twitter.com/cC1B870FA7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 22, 2026
