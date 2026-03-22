Νίκολιτς: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League βρήκε την ΑΕΚ μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας και θα μπει με προβάδισμα δύο βαθμών στα Play Off. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως υπάρχει ικανοποίησει για την πορεία της ομάδας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, όμως τόνισε πως τίποδα δεν έχει τελειώσει.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Ασφαλώς αισθάνομαι ωραία. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Προχωράμε από την 1η θέση στην κανονική περίοδο και από τα προημιτελικά του Conference League, κάτι που είναι θετικό. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.

Τα τρία γκολ από νωρίς ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε παιχνίδι να πετυχαίνεις τρία γκολ σε 20-25 λεπτά. Υπήρχαν ματς στα οποία είχαμε καλή απόδοση, χωρίς να βάλουμε πολλά γκολ. Στο τέλος, όμως, αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί».