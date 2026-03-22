Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία για τα playoffs 5-8 μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας

Ο Λεβαδειακός και ο Βόλος είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας. Ο Ατρόμητος που με την ήττα στη Λιβαδειά έμεινε εκτός οκτάδας, είναι φυσικά ο μεγάλος χαμένος.

Ο Λεβαδειακός με τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου έφτασε τους 42 βαθμούς. Ο ΟΦΗ τους 32, ο Βόλος τους 31 και ο Άρης έμεινε στους 30 με την εντός έδρας ήττα από τους Κρητικούς.

Οι βαθμοί στα playoffs διαιρούνται δια 2 και ο Λεβαδειακός πηγαίνει στους 21. Ο ΟΦΗ στους 16, όσους έχει κι ο Βόλος, αφού η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω. Ο Άρης στο μίνι πρωτάθλημα μπαίνει τελευταίος με 15 βαθμούς. Να σημειωθεί ότι ο Βόλος με το γκολ του Ουρτάδο κόντρα στον ΠΑΟΚ, μπαίνει και ως δεύτερος, διότι στην ισοβαθμία υπερτερεί του ΟΦΗ, αφού νίκησε στο Παγκρήτιο 1-0 και στο Πανθεσσαλικό οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1.

Η βαθμολογία

1. Λεβαδειακός 21

2. Βόλος 16

3. ΟΦΗ 16

4. Άρης 15

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων