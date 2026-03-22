Με συνθήματα κατά του Θόδωρου Καρυπίδη και των παικτών ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης» στην ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ.

Οι έντονες αποδοκιμασίες άρχισαν από τις αρχές του δεύτερου μέρους, όταν ο Ταξιάρχης Φούντας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για τον ΟΦΗ. Απευθυνόμενοι στους ποδοσφαιριστές, οι οπαδοί του Άρης απαίτησαν… να βγάλουν τη φανέλα καθώς ήταν διαδοχικά και τα συνθήματα κατά του Θόδωρου Καρυπίδη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άρης ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος με μόλις δύο (!) εντός έδρας νίκες και μάλιστα έχει να κερδίσει στη Stoiximan Superleague από τις 26 Ιανουαρίου. Στα δε τελευταία επτά παιχνίδια έχει περιοριστεί στα μόλις τρία γκολ. Για την ακρίβεια δεν σκόραρε στα τρία τελευταία παιχνίδια.