Άρης: Με δίδυμο Μορόν-Κουαμέ η 11αδα απέναντι στον ΟΦΗ
Αυτό είναι το σχήμα που «δούλεψε» ο Άρης στη διάρκεια της εβδομάδας και στην πράξη θα φανεί η αποδοτικότητά του. Ο Κριστιάν Κουαμέ θα έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης ενώ στα άκρα θα αγωνιστούν οι Γκαρέ (δεξιά), Δώνης (αριστερά).
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής παράμειναν οι Ράτσιτς-Χόνγκλα καθώς στην τετράδα της άμυνας, Φαμπιάνο και Ροζ είναι οι δύο στόπερ μπροστά από τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη και στα άκρα οι Φαντιγκά (δεξιά), Φρίντεκ (αριστερά).
