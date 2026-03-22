Ο Μιχάλης Γρηγορίου κατέληξε στη συνύπαρξη των Λορέν Μορόν και Κριστιάν Κουαμέ στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (19:00) με τον ΟΦΗ.

Αυτό είναι το σχήμα που «δούλεψε» ο Άρης στη διάρκεια της εβδομάδας και στην πράξη θα φανεί η αποδοτικότητά του. Ο Κριστιάν Κουαμέ θα έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης ενώ στα άκρα θα αγωνιστούν οι Γκαρέ (δεξιά), Δώνης (αριστερά).

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής παράμειναν οι Ράτσιτς-Χόνγκλα καθώς στην τετράδα της άμυνας, Φαμπιάνο και Ροζ είναι οι δύο στόπερ μπροστά από τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη και στα άκρα οι Φαντιγκά (δεξιά), Φρίντεκ (αριστερά).