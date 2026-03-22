Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη δυσκολία της απόφασης καταρτισμού ενδεκάδας από τον Σέρβο τεχνικό λόγω καρτών και το τρίποντο κορυφής που απαιτείται...

Τελευταία στροφή του πρωταθλήματος της Superleague με τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας και ένα μεγάλο πρέπει ανταπόκρισης κατάκτησης της νίκης, από ΑΕΚ και τους δυο της συμμαχίας, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ! Αν μη τι άλλο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως για ακόμη μια φορά και χρόνια, η Ένωση ανταποκρίνεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο που οφείλει να έχει, αλλά δεν θα συνιστά επιτυχία αν μείνει σε αυτό και δεν πάει μέχρι τέλους τη διεκδίκηση του τίτλου και μάλιστα δεν τον κατακτήσει. Ωστόσο φέτος στον Δικέφαλο του Νίκολιτς πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα καταφέρνει έχοντας πολλά εμπόδια μπροστά της και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στην αηδία πουν προκαλεί σε όλα τα επίπεδα η αποδεδειγμένη πλέον σε όλους ανισονομία σε αγωνιστικούς χώρους και εκτός με αποφάσεις ανάλογα το club που αφορούν οι υποθέσεις που εξετάζονται. Αλλά στα καθαρά αγωνιστικά μιας και πρόκειται για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή όπως ισχύει στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην Ένωση σχεδόν δέκα μήνες και έχει καταφέρει να τρέχει μεγαλύτερο αήττητο σερί στο πρωτάθλημα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα: ούτε λίγο ούτε πολύ 5 μήνες έχουν συμπληρωθεί από τη τελευταία φορά που οι παίκτες της ΑΕΚ γνώρισαν την ήττα. Ήταν 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν οι "κιτρινόμαυροι" αποχωρούσαν με κατεβασμένα κεφαλιά από το Φάληρο μιας και είχαν χάσει 2-0 από τον Ολυμπιακό και από τότε δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει χαρεί αντίπαλος απέναντι στον Δικέφαλο και αυτό αναδεικνύει πόσο επιτυχημένη είναι η δουλειά του Σέρβου τεχνικού έως τώρα. Παράλληλα υπάρχει η πορεία στην Ευρώπη με την ΑΕΚ να βρίσκεται ήδη στην προημιτελική φάση του Conference League και να συνιστά το μοναδικό ελληνικό club που συνεχίζει να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ωστόσο σήμερα εστιάζουμε στην εγχώρια διοργάνωση και στο πρωτάθλημα αφού ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος...

Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή που αφορά πρώτα και κύρια την επιλογή της 11αδας. Γιατί το σημειώνω αυτό; Μα φυσικά διότι η Ένωση έχει 8 ποδοσφαιριστές στο όριο καρτών και αντιλαμβάνεται θαρρώ και 5χρονο παιδάκι με όσα έχουμε ζήσει φέτος και τις διαιτησίες που τυγχάνει να έχουν οι κιτρινόμαυροι τι σημασία να επιλεχθούν όσοι παίξουν με προσοχή προκειμένου να μη τιμωρηθεί κανείς ενόψει των play offs. Και επειδή κάποιοι θα πουν και οι αντίπαλοι έχουν άλλοι 9, άλλοι 8 και πάει... γράφοντας, να σημειώσω σε τούτο το σημείο πως στην περίπτωση του Δικέφαλου έχουν εκτίσει αρκετοί τις προηγούμενες αναμετρήσεις και σε κάποιους κατάφεραν να τους φέρουν ξανά στο όριο (βλέπε Πινέδα που με μούφα δυο κάρτες τον έφεραν στο όριο, μην αναφέρω Κοϊτά και Ρέλβας, γελάει ο κόσμος ειδικά με τον Μαυριτανό που είπε "what?" απλά στον Τσιμεντερίδη στον Βόλο και εκείνος τον κιτρινίζει)!

Συνολικά στην ΑΕΚ έχουν δείξει 22 κάρτες που βάση κανονισμών δεν δικαιολογείται η απόφαση των διαιτητών και για τον λόγο αυτό άλλωστε η ομάδα του Νίκολιτς έχει μόνη της όσες κάρτες έχουν δει μαζί Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ! Βέβαια στα μεταξύ τους ματς παρατηρείται (με ξένους διαιτητές) ίδιες κάρτες και ίδια φάουλ να κάνουν, άρα αποδεικνύεται ότι όλο αυτό οφείλεται στην αντιμετώπιση που τυγχάνει η Ένωση από τους Έλληνες απαράδεκτους διαιτητές! Όχι πως δεν το γνωρίζαμε αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και οι αποδείξεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης... Πώς να μη μετατρέπεται σε δύσκολη εξίσωση ο καταρτισμός της 11αδας για το Σέρβο κοουτς ο οποίος σαν προπονητής πρέπει να δουλεύει τακτικά το ματς, να αναλύει τον αντίπαλο και να σκέφτεται ποιον θα του σημαδέψει τούτο το παιχνίδι ο εκάστοτε διαιτητής. Ειδικά τώρα που ότι και να γίνει το επόμενο ματς για το πρωτάθλημα θα είναι ντέρμπι μετά την αδιάφορη διακοπή για την Εθνική.

Με αυτά τα δεδομένα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Κηφισιά με την υποχρέωση να κερδίσει, να παραμείνει στην κορυφή και να αφήσει πίσω της την γκέλα με Ατρόμητο στο Περιστέρι, τη στιγμή που ο κόσμος της θα θέλει να δει και καλό ποδόσφαιρο. Προσωπικά μου είναι αδιάφορο να παίξει και καλά η ομάδα του Νίκολιτς, μου αρκεί να πάρει το τρίποντο, να πάει με ηρεμία και ησυχία στην περίοδο της διακοπής και να επιστρέψει έτοιμη και δίχως απώλειες για τα play offs και φυσικά για την προημιτελική φάση του Conference League! Ίσως πάντως να ήταν πιο εύκολο το έργο του Νίκολιτς αν είχε ανοίξει περισσότερο το ρόστερ κάτι που δεν έκανε όταν είχε τη δυνατότητα και ειδικά με Τσέλιε. Μόνο αυτό παρατηρώ ως ανακολουθία και δυσκολία όπως και η αδυναμία (δεν ήταν και εύκολο) εύρεσης μέσου τον Γενάρη για να κάνει τη διαφορά...

Όπως και να 'χει τα λέμε σε λίγες ώρες στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...