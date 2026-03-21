ΑΕΛ Novibet: Με έξι απουσίες στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (22/3, 19:00).
Ο Σάββας Παντελίδης μετράει έξι απουσίες καθώς δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Παντελάκη, Στάικο και τους τιμωρημένους Αναγνωστόπουλο, Μούργο, Ηλιάδη και Όλαφσον.
Η αποστολή: Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Νγκόι.
