Η αποστολή που ανακοίνωσε η ΑΕΛ Novibet για το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (22/3, 19:00).

Ο Σάββας Παντελίδης μετράει έξι απουσίες καθώς δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Παντελάκη, Στάικο και τους τιμωρημένους Αναγνωστόπουλο, Μούργο, Ηλιάδη και Όλαφσον.

Η αποστολή: Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Νγκόι.