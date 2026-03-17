Ολυμπιακός: Σίγουρα πιο γεμάτο παιχνίδι από τον Τσικίνιο

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό «βλέποντας» το ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας του Ολυμπιακού τον Ταρέμι στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον Πανσερραϊκό (2-1) και τον ΠΑΟΚ (0-0), έχοντας επιλέξει να παίξει μόνο με έναν σέντερ φορ, τον Ελ Κααμπί κι έχοντας πίσω του, κλασικά, τον Τσικίνιο.

Στο Παγκρήτιο ο έμπειρος Βάσκος επανέφερε στην αρχική ενδεκάδα τον Ταρέμι, αντί του Τσικίνιο και δικαιώθηκε με την απόφαση του, αφού η ομάδα πήρε πράγματα από τον Ιρανό άσο. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ταρέμι ήταν πολύ «μέσα» στο παιχνίδι, είτε σε δημιουργικό, κυρίως, είτε σε εκτελεστικό, δευτερευόντως, επίπεδο. Απλά από συγκυρίες η, αν θέλετε από κάποιες λεπτομέρειες δεν έγινε πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι, με εξαίρεση τη φάση του πέναλτι που κέρδισε στο 92ο λεπτό.

Μπορούμε να καταγράψουμε…

Δύο πολύ έξυπνες πάσες του Ταρέμι σε φάσεις για γκολ, με τον αντίπαλο γκολκίπερ όμως να νικάει στη μία περίπτωση τον Ζέλσον και στην άλλη τον Ελ Κααμπί, που σούταραν από πολύ καλές θέσεις, ειδικά ο Μαροκινός.

Δύο κεφαλιές του Ταρέμι από καλές θέσεις, ιδιαίτερα η δεύτερη, σε σέντρες του Ρόντινεϊ, με την πρώτη να φεύγει άουτ (νομίζω κόντρα έγινε σε κεφάλι στόπερ και βγήκε κόρνερ, αλλά τέλος πάντων) και τη δεύτερη να μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας.

Δύο φάουλ που κέρδισε σε καλές θέσεις για σέντρα, με το δεύτερο να χρεώνει και με κίτρινη τον αντίπαλο αμυντικό.

Αρκετές καλές ενέργειες, έστω κι αν ορισμένες δεν ήταν ολοκληρωμένες, με χαρακτηριστική μία όχι καλή πάσα του προς τον Ζέλσον μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ Βοήθειες ανασταλτικά σε δύο-τρεις περιπτώσεις.

Όχι, δεν υποστηρίζω ότι έλαμψε ο Ταρέμι με την απόδοση του, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αν μη τι άλλο, ωστόσο, ήταν μία αρκετά γεμάτη εμφάνιση. Σίγουρα πιο γεμάτη από την εικόνα του Τσικίνιο στα προηγούμενα παιχνίδια.

Το κακό είναι πως και οι δύο, είτε όταν παίζει ο ένας, είτε όταν παίζει ο άλλος, γκολ δεν βάζουν! Ο Πορτογάλος εδώ και μήνες, ο Ιρανός εδώ και εβδομάδες.

Άσχετο: Δικαιώνεται με την επιλογή του να πάει στη Λιόν ο Γιάρεμτσουκ, αναφορικά με τον χρόνο συμμετοχής που παίρνει στη Γαλλία. Παρότι έχασε τις δύο πρώτες εβδομάδες του στη Λιόν λόγω θλάσης, εδώ κι ένα μήνα που άρχισε να παίζει, έχει στα πόδια του τρία παιχνίδια ως βασικός και άλλα τέσσερα ως αλλαγή. Μάλιστα, όλες οι τελευταίες αλλαγές του είναι με χρόνο από 30 λεπτά και πάνω. Κι η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό αποκλείεται σε αυτό το διάστημα να είχε τόσο χρόνο. Παρεμπιπτόντως, τα στατιστικά του είναι ένα γκολ και μία ασίστ σε αυτά τα εφτά παιχνίδια.

Τελικά με τις…κακές σέντρες έχουν έρθει οι δύο τελευταίες νίκες του Ολυμπιακού. Κακές τις λέμε, γιατί όλοι κατηγορούμε την υπερβολική χρήση που πολλές φορές κάνει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Αλλά όπως λέει κι ο προπονητής, αν είναι καλές οι σέντρες, όλα θα πάνε καλύτερα. Κι όπως ήταν καλή η σέντρα του Ρόντινεϊ κι έκανε το 2-0 στις Σέρρες με κεφαλιά ο Ελ Κααμπί, έτσι ήταν καλή κι η σέντρα του Ορτέγκα κι έκανε το 1-0 στο Ηράκλειο πάλι ο Ελ Κααμπί.

Έχει δε μία σημασία να προσέξουμε ότι στη σέντρα του Ορτέγκα για το 1-0 επί του ΟΦΗ η περιοχή του Χρηστογιώργου ήταν σχεδόν άδεια από επιθετικούς του Ολυμπιακού! Στην πραγματικότητα ήταν μόνο ο Ελ Κααμπί κι ο Ζέλσον! Κι όμως το γκολ ήρθε. Και το λέω αυτό γιατί πάντα οι προπονητές, εύλογα, λένε ότι πρέπει να γεμίζουμε με επιθετικούς την αντίπαλη περιοχή. Να όμως που καμιά φορά, όταν είναι η περιοχή με λιγότερους παίκτες, ένθεν κι ένθεν, γίνεται πιο εύκολο πεδίο για γκολ!

