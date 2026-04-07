Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Εσύ δεν με άφησες να πάω στην κηδεία της μάνας μου»

Ο Νέρι Καστίγιο ευχήθηκε ανάρρωση στον Μιρτσέα Λουτσέσκου αλλά ανέφερε ένα σκηνικό που είχε γίνει στη μεταξύ τους συνεργασία στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια Λουτσέσκου μετά την επιδείνωση της κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα, ο οποίος βρίσκεται σε τεχνητό κώμα και αναμένεται να κάνει και άλλη χειρουργική επέμβαση μετά τις ανακοπές καρδιάς που είχε.

Άπαντες είναι στο πλευρό του ίδιο και των δικών του, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Νέρι Καστίγιο να δίνει το δικό του μήνυμα στήριξης, αφήνοντας ωστόσο αιχμές προς το πρόσωπό του.

Συγκεκριμένα, ο Μεξικανός αναφέρθηκε στην κοινή τους παρουσία στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου ο Ρουμάνος προπονητής δεν του επέτρεψε να πάει στην κηδεία της μητέρας του.

Αναλυτικά το post: «Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει σε αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου. Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα και ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της. Παρόλα αυτά εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου».