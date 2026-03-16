Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Γιώργο Κάτρη, τον Σωτήρη Κοντούρη και τον Κωνσταντίνο Κότσαρη.

Λίγο πριν το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λίγο πιο μετά από το πιο αδιάφορο ματς του Τριφυλλιού στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς οποιαδήποτε διεκδίκηση της τρίτης ή της δεύτερης θέσης στα play offs βρισκόταν μόνο στη σφαίρα των μαθηματικών και της επιθυμίας, προέκυψαν κάποια ευχάριστα μαντάτα άξια σχολιασμού σε τούτη την γωνιά.

Νέα που αφορούν την επιβράβευση τριών Ελληνόπουλων, τα οποία έχουν καταφέρει να λογίζονται ως κέρδη για τον σύλλογο σε μία πολύ δύσκολη χρονιά που έχει ως μοναδικό αποκούμπι την παρουσία στο Europa League.

Mικρή παρένθεση: Το γεγονός πως οι ''πράσινοι'' διεκδικούν μόνο μαθηματικά κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα, δεν σημαίνει πως τα play offs είναι παιχνίδια αδιάφορα και ευκαιρία για τεστ και πειραματισμούς. Η λέξη αποτυχία στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις έχει γραφτεί με κεφαλαία γράμματα και ο στόχος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι η πρώτη θέση στην ''ειδική'' βαθμολογία των έξι αγώνων. Να μαζέψει τους περισσότερους πόντους από όλους. Δεν είναι αδιάφορα ματς, αλλά παιχνίδια που αποτελούν κριτήριο για τους πάντες.

Επιστροφή στα ευχάριστα...

Το άξιζε ο Κάτρης και είναι ακόμη στην αρχή

Οι εποχές που τα νέα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζονταν με... μαγκιά και συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν ούτε στην εποχή αλλά ούτε και στο μέγεθος του κλαμπ, ανήκουν στο προβληματικό παρελθόν. Οι επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος χωρίς να γίνει σίριαλ, χωρίς πολλά-πολλά, έδωσαν την πιο όμορφη ανταμοιβή στον Γιώργο Κάτρη για την μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει την τελευταία διετία. Στον δανεισμό του αλλά πολύ περισσότερο στα όσα κάνει πάνω στο χορτάρι με την πράσινη φανέλα μέσα στο 2026. Είναι πάντα όμορφο να βλέπεις παιδιά από την ακαδημία να καθιερώνονται.

Ο διεθνής άσος πήρε συμβόλαιο που ανταποκρίνεται σε ενεργό στέλεχος της πρώτης ομάδας, το οποίο τώρα γίνεται σημαντικό και άφησε πίσω τις απολαβές που παραπέμπουν στην ακαδημία. Το άξιζε πέρα για πέρα, έχει δημιουργήσει με το σπαθί του μία δυναμική προοπτική σχετικά με το όνομά του και έχει όλο το πακέτο, ώστε να αποτελέσει βασικό κομμάτι του Παναθηναϊκού τα επόμενα χρόνια.

Το σημερινό συμβόλαιο, αν συνεχίσει έτσι, είναι μόνο η αρχή. Παράλληλα, ο σύλλογος θα πρέπει να ευλογεί την τύχη του, καθώς αν η ποδοσφαιρική κατάσταση δεν είχε αλλάξει στο εσωτερικό του κλαμπ, πιθανότατα ο παίκτης θα συνέχιζε στον Λεβαδειακό μετά τον διετή δανεισμό του και τούτο δεν αποτελεί μομφή για τον σύλλογο της Βοιωτίας...

Η επιβράβευση μίας στρατηγικής επιλογής κι ενός δουλευταρά

Όταν ο Παναθηναϊκός προχωρούσε στην αγορά του Σωτήρη Κοντούρη αναφέραμε πως πρωτίστως ήταν μια κίνηση που είχε αρκετή στρατηγική μέσα της. Σε ένα εθνικό ποδόσφαιρο που δεν παράγει ποιοτικούς αμυντικούς μέσους, η επένδυση στον μοναδικό που ξεχώριζε, ήταν μονόδρομος.

Το Τριφύλλι αγόρασε τον νεαρό χαφ από τον Παναιτωλικό με την προοπτική να διαθέτει το επόμενο βασικό 6άρι της Εθνικής Ελλάδος και μέσα σε ένα τρίμηνο, ο Κοντούρης κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ανδρών.

Η επιβράβεση για τον σύλλογο αλλά και για το ίδιο το παιδί για την επιλογή του, ήταν άμεση. Ο Κοντούρης εκτός από τα χαρακτηριστικά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεχωρίζει για κάτι ακόμη πολύ βασικό. Πεινάει για ποδόσφαιρο. Ζει και αναπνέει μόνο για αυτό. Είναι δουλευταράς, έχει εκείνη την νοοτροπία των παικτών που οδήγησαν την Εθνική στην κορυφή της Ευρώπης το 2004. Την νοοτροπία του ''υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή μου'' και η δίψα του είναι εμφανής εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

O Kότσαρης δικαίως λογίζεται ως δεύτερος κίπερ

Μπορεί αρκετοί να περίμεναν τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια το βράδυ της Κυριακής αλλά τούτο θα ήταν ποδοσφαιρικά άδικο για τον Κωνσταντίνο Κότσαρη και ο Ράφα Μπενίτεθ επιλέγοντας τον Έλληνα κίπερ, απέδωσε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

Ο έμπειρος άσος έχει ξεχωρίσει φέτος, ξεκινώντας στη... κούρσα των τερματοφυλάκων, ως τρίτος και με μεγάλη διαφορά από τον Λαφόν και τον Ντραγκόφκσι. Κατάφερε παιχνίδι με το παιχνίδι, επέμβαση με την επέμβαση να ανέβει στην ιεραρχία και να δείχνει με την εικόνα του πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να βασιστεί πάνω του ενόψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κότσαρης σε έξι ματς, έχει καταφέρει να έχει μια εντυπωσιακή επίδοση έχοντας δεχθεί 2.5 λιγότερα γκολ(7.5xCG-5G) από το προσδοκώμενο, έχοντας εξαιρετική εικόνα απέναντι σε ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό.