Στη Super League βλέπουμε μία μεγάλη μάχη, κάτι που είναι ευχάριστο και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, όπως είναι η σειρά, ισοβαθμούν, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω. Στη Super League αναφέρεται ότι πέντε φορές στο παρελθόν υπήρξε ισοβαθμία την προτελευταία αγωνιστική, αλλά και τις πέντε ήταν με δύο ομάδες κι όχι με τρεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο αφιέρωμα της Super League: «Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, με τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή για την πιο ανταγωνιστική σεζόν -μέχρι στιγμής- στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League.

Αυτή τη χρονιά διεξάγεται η 66η διοργάνωση από το 1959-60, που θεσπίστηκε η Α' Εθνική με αυτή τη μορφή, και στο παρελθόν έχουν υπάρξει ισοβαθμίες στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος πέντε φορές, αλλά όλες ήταν με δύο ομάδες.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην κορυφή του πρωταθλήματος Stoiximan Super League και τόσο το 2022-23 όσο και το 2023-24 υπήρχαν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις ομάδες της κορυφής, αλλά όχι ισοβαθμίες. Τη σεζόν 2022-23 η βαθμολογία της τριάδας της κορυφής μία αγωνιστική πριν από το τέλος ήταν:

1. ΑΕΚ 59

2. Παναθηναϊκός 58

3. Ολυμπιακός 51

4. ΠΆΟΚ 51

Το 2023-24 η κατάσταση ήταν πολύ πιο «στενή» για τις τέσσερις ομάδες της κορυφής:

1. ΑΕΚ 58

2. ΠΑΟΚ 57

3. Παναθηναϊκός 55

4. Ολυμπιακός 54

Οι ισοβαθμίες από το παρελθόν

Στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League υπάρχουν πέντε περιπτώσεις που υπήρχε ισοβαθμία την προτελευταία αγωνιστική της σεζόν. Για πρώτη φορά αυτό συνέβη στο πρωτάθλημα της περιόδου 1976-77, όταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν στην πρώτη θέση με 52 βαθμούς μετά από 33 αναμετρήσεις. Την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 στην Καστοριά και οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στην έδρα τους και κατέκτησαν τον τίτλο.

Το 1979-80 στην κορυφή ήταν ο Ολυμπιακός και ο Άρης με 45 βαθμούς. Για την 34η αγωνιστική ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 επί του ΠΑΟΚ στον Πειραιά και ο Άρης με 1-0 εκτός έδρας απέναντι στη Ρόδο, και τελικά χρειάστηκε αγώνας μπαράζ ώστε να κριθεί ο τίτλος, που κατέληξε στα χέρια των Ερυθρολεύκων.

Το 1981-82 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν στην κορυφή με 48 βαθμούς για την 33η αγωνιστική. Την τελευταία ημέρα οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης και οι Ερυθρόλευκοι με 2-0 στα Δωδεκάνησα απέναντι στη Ρόδο. Το πρωτάθλημα κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ στο Εθνικό Στάδιο Βόλου, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 2-1.

Το 2001-02, σε πρωτάθλημα με 14 ομάδες, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ήταν ισόβαθμοι την 25η αγωνιστική με 55 βαθμούς στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 5-1 επί του Άρη στη Θεσσαλονίκη και η ΑΕΚ με 6-2 επί του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Οι δύο ομάδες τελείωσαν το πρωτάθλημα με 58 βαθμούς, αλλά ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις απέναντι στην ΑΕΚ και έτσι κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Την επόμενη σεζόν (2002-03) υπήρξε ισοβαθμία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στους 67 βαθμούς, αυτή τη φορά σε πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Την 30η αγωνιστική οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 5-1 στην Ξάνθη και οι Πράσινοι με 3-1 εντός έδρας επί του Ακράτητου. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο και πάλι λόγω της υπεροχής του στη διαφορά των γκολ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού είχε επικρατήσει με 3-0 στην εντός έδρας αναμέτρησή του με τους Πράσινους και είχε ηττηθεί με 3-2 στην έδρα του Παναθηναϊκού».



