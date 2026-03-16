Το μαύρο του ΠΑΟΚ και τα κλειστά φτερά στα 100 του χρόνια…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την κατάσταση γύρω από τον ΠΑΟΚ με το πένθος που επικρατεί και την προσπάθεια της ποδοσφαιρικής ομάδας να πετύχει τους στόχους της.

Τα πρωταθλήματα που κατακτά ο ΠΑΟΚ έχουν μοναδικές ιστορίες από πίσω τους. Είναι πολύ ξεχωριστά. Φέτος η σεζόν κυλάει με τον πιο δραματικό τρόπο. Γίνονται απίστευτα πράγματα…

ΠΑΟΚ σε πένθος. Μόνιμα! Ο ΠΑΟΚ παίζει συνέχεια στο γήπεδό του μέσα σε συνθήκες σοκ, μέσα σε μία κατάσταση σιωπής! Ένα γήπεδο με κόσμο παγωμένο που απλά προσπαθεί όσο γίνεται να τονώσει λίγο την ομάδα. Για να είμαστε πιο ακριβείς αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι και ο κόσμος περιμένει από την ομάδα να τον τονώσει.

Το σοκ για τον 20χρονο ΠΑΟΚτσή και τη δολοφονία του από τον οπαδό του Άρη, έχει διαδεχθεί η οργή για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, του δράστη, ακόμη και του θύματος! Στη Θεσσαλονίκη όλοι καταλαβαίνουν τους λόγους της οργής των ΠΑΟΚτσήδων. Για κάτι βαθιά κοινωνικό που ακουμπάει κυρίως τους νεαρούς εδώ και χρόνια σε όλη τη χώρα, με γεγονότα σε όλους τους χώρους, έγινε στοχευμένη προσπάθεια να στιγματιστούν μόνο οι ΠΑΟΚτσήδες. Μετά τη δολοφονία του Άλκη πολλοί στη Θεσσαλονίκη εργαλειοποίησαν το γεγονός με σκοπό να στοχοποιήσουν όσους είναι ΠΑΟΚ. Τώρα και επί πολλές μέρες οι Αρχές προσπαθούν να βρουν τρόπο να ΜΗΝ ανακοινώσουν ότι πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό με οπαδικά κίνητρα! Γιατί; Γιατί και πάλι διαφορετική αντιμετώπιση όπως και τότε με τα τσεκούρια στο κέντρο της πόλης; Γιατί άλλα λέει επί τρεις μέρες η κ. Δημογλίδου και άλλα χθες Κυριακή ο κ. Χρυσοχοΐδης; Είναι εικόνα αυτή; Πώς είναι δυνατόν οι διώξεις να σχετίζονται με το νόμο περί αθλητικής βίας, αλλά η εκπρόσωπος να διστάζει να το παραδεχθεί; Γιατί; Για να μη φανεί ότι έκαναν ΛΑΘΟΣ όταν έπαιρναν άσκοπα μέτρα για τα γήπεδα, αφού η βία συνεχίζεται εκτός αυτών; Μήπως έτσι πιστεύουν ότι θα ηρεμήσει η κατάσταση; Καταφέρνουν το ακριβώς αντίθετο! Από εκεί και πέρα όσοι τους επιτράπηκε να τσουβαλιάσουν κόσμο και όσοι εργαλειοποίησαν τέτοια θλιβερά γεγονότα, όσοι το έκαναν επί χρόνια έχουν -κι αυτοί- τεράστια ευθύνη για τη διαιώνιση του προβλήματος κι ας το καταδίκαζαν με υποκριτικό τρόπο.

Για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη φταίμε ΟΛΟΙ. Εγώ προσωπικά για όσα έκανα, έγραψα ή όσα δεν έκανα τώρα και παλιότερα, ζητάω συγνώμη και από τους γονείς του Κλεομένη.

Υπάρχει και ποδόσφαιρο

Είναι πολύ δύσκολο να γράψεις για ποδόσφαιρο, αλλά νιώθω ότι το οφείλουμε στον Λουτσέσκου και στους παίκτες του. Για τον ΠΑΟΚ παλεύουν, έχουν ήδη γράψει ιστορία και συνεχίζουν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ποδοσφαιρική ομάδα του Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Άνθρωποι είναι βέβαια και αυτοί, ενημερώνονται, επηρεάζονται και στο τέλος-τέλος προσπαθούν με αυτόν τον προπονητή που ηγείται της προσπάθειας να μετατρέψουν τα αρνητικά που βιώνουν γύρω-γύρω σε ένα έξτρα κίνητρο! Τα καταφέρνουν αφού ξεπέρασαν και το εφιαλτικό διάστημα των δύο μηνών με τα αλλεπάλληλα ντέρμπι και τους δέκα τραυματισμούς, έχοντας τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση, αλλά και στον τελικό κυπέλλου.

Χθες στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε, ειδικά στο διάστημα που είχε την μπάλα στα πόδια. Η ομαδάρα αυτή όμως έχει τόσους πολλούς τρόπους… Φέτος και πέρα από την μπαλάρα που μπορεί να παίξει ο Κωνσταντέλιας και η παρέα του στο συνδυαστικό κομμάτι, χαρακτηρίζονται από εκπληκτική αμυντική συνέπεια! Ακόμη και χθες κέρδισαν με 3-0 γιατί αμύνθηκαν άψογα και μέσα από αυτή τη διαδικασία κέρδισαν μπάλες, βρήκαν τον αντίπαλο σχετικά ανοργάνωτο και σκόραραν από ευνοϊκές θέσεις.

Τι άλλο για ποδόσφαιρο; Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση… Τι ζούμε; Τι γίνεται στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ; Το μαύρο του Δικεφάλου, αλλά και τα κλειστά φτερά, συμβολίζουν -μεταξύ άλλων- το πένθος! Τόσο πολύ θα το βιώσουμε φέτος σε αυτή την ιστορική χρονιά;