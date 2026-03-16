Συνελήφθησαν οκτώ άτομα για την επίθεση κατά δημοσιογράφων στην Τούμπα, στη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές της Θεσσαλονίκης με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας, πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό. Τα άτομα αυτά συνελήφθησαν για αδικήματα που αφορούν παράνομη βία και παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα στα πρώτα λεπτά του ματς, μερίδα οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά εισέβαλε στα δημοσιογραφικά της Τούμπας και απαίτησε την αποχώρηση συγκεκριμένων ρεπόρτερ της ομάδας. Αμέσως υπήρξε η κινητοποίηση των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου, αλλά και της αστυνομίας που μετέφερε σε ασφαλές σημείο όλους τους δημοσιογράφους, προκειμένου να παρακολουθήσουν την συνέχεια του αγώνα.

Μερικοί εξ αυτών επέστρεψαν στις θέσεις τους μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με δική τους ευθύνη, ενώ άλλοι αποχώρησαν από το γήπεδο αφότου πήραν τις απαραίτητες εγγυήσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις.