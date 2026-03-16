Δεν υπάρχει πολυθρόνα για τρεις

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την τελική έκβαση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος εστιάζοντας κυρίως στη μεγάλη εικόνα του.

Ενώ στον Ολυμπιακό αρκούσε να είναι ευτυχής ο Ελ Καμπί για να περάσει εύκολα από το Παγκρήτιο όπως έγραφα χθες, οι ανταγωνιστές του είχαν εντελώς διαφορετικά ζητήματα στα παιχνίδια που είχαν το βράδυ της Κυριακής μπροστά τους. Η ΑΕΚ έπρεπε με την κεκτημένη ταχύτητα που είχε μετά τον θρίαμβο στο Τσέλιε να πάει και να κερδίσει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο που εντός έδρας έχει σε όλο το πρωτάθλημα δυο νίκες όλες κι όλες. Κι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φανεί καλύτερος (κυρίως πιο αποτελεσματικός) στο ματς με τον Λεβαδειακό που στην Λειβαδιά σε δυο παιχνίδια (ένα στο πρωτάθλημα κι ένα στο κύπελλο) τον είχε δυσκολέψει όσο λίγες ομάδες φέτος. Ο ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η ΑΕΚ στραβοπάτησε.

Μια αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος η μεγάλη εικόνα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την μικρή. Εννοώ ότι η αίσθηση που αφήνουν οι ομάδες πριν τα play-off που θα κρίνουν τον τίτλο μετρά περισσότερο από τις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων παιχνιδιών τους.

Πρόβλημα κυρίως μυαλού

Η ΑΕΚ πήγε στο Περιστέρι με το ηθικό στα ύψη μετά την νίκη- πρόκριση με την Τσέλιε. Η ιστορία σε κάποια πράγματα θυμίζει ό,τι έγινε και στο Βόλο πρόσφατα: η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει διαδικαστικά ως υποψήφια πρωταθλήτρια. Κι όπως στο Βόλο δεν τα κατάφερε γιατί όπως εξήγησε ο Νίκολιτς προδόθηκε πρώτα από όλα από την άμυνα της. Η ερώτηση είναι γιατί συνέβη πάλι αυτό.

Το στραβοπάτημα αυτή τη φορά αποδόθηκε στην επιστροφή της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Αν αυτό ισχύει ωστόσο το πράγμα έχει να κάνει περισσότερο με το μυαλό παρά με τα πόδια: η ΑΕΚ δεν μου φάνηκε κουρασμένη στο Περιστέρι (όπου όπως στο Βόλο το καλύτερο διάστημα του παιγνιδιού της είναι το τελευταίο τέταρτο του ματς), μου φάνηκε ότι έκανε κακή προσέγγιση. Πρώτα από όλα για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα το γιατί των αλλαγών στην αρχική ενδεκάδα. Περίμενα να δω την ενδεκάδα της ΑΕΚ που κέρδισε στη Σλοβενία καθώς αν υπάρχει ανάγκη για ροτέισον αυτό μπορούσε να γίνει την Πέμπτη. Γιατί ο Νίκολιτς ξεκίνησε τους Λιούμπισιτς, Πενράις και Μάνταλο αφήνοντας εκτός τους Πήλιο, Γκατσίνοβιτς και κυρίως τον Πινέδα δεν το κατάλαβα: αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για να παίζει η ΑΕΚ 4-4-2 ο Πινέδα είναι αναντικατάστατος. Η ΑΕΚ μπήκε μεν καλά αλλά ο Ατρόμητος άντεξε στην αρχική πίεση, και όταν προηγήθηκε με το γκολ του Μήτογλου έδειξε στην ΑΕΚ ότι καλές στατικές φάσεις έχει κι αυτός. Και την έκανε να καταλάβει πως ένα ματς που θα πρεπε να είναι εύκολο, έγινε δύσκολο.

Η αλήθεια είναι ότι όπως συνηθίζει η ΑΕΚ αντέδρασε – και καλά. Στην επανάληψη η είσοδος τον Πινέδα αντί του Μάνταλου και τον Ζοάο Μάριο αντί του Λιούμπισιτς βοήθησαν ώστε η ΑΕΚ να στρατοπεδεύσει στην περιοχή του Ατρόμητου και με δυο γκολ του Γιόβιτς στο 63΄και στο 69΄να γυρίσει το ματς. Αλλά όταν μπαίνεις με μια άμυνα χαλαρή (και γιατί δεν υπήρχε φίλτρο στην μεσαία γραμμή) και το μυαλό σου βρίσκεται στο πως θα γυρίσεις το παιγνίδι παίζεις με την φωτιά. Μετά το πρώτο κόρνερ που κέρδισε ο Ατρόμητος ο Ματουσαμί ισοφάρισε σχεδόν αφύλακτος από την μικρή περιοχή. Όπως στο Βόλο η ΑΕΚ ανέβασε στροφές στο τέλος και παίζοντας με τρεις φορ (στους Γιόβιτς – Βάργκα προστέθηκε και ο Μουκουντί) είχε την ευκαιρία στις καθυστερήσεις να πάρει το ματς, αλλά στο 92΄πρώτα ο Μουκουντί με κεφαλιά, και στη συνέχεια ο Γιόβιτς από κοντά την έστειλαν τη μπάλα στο δοκάρι.

Η ΑΕΚ έχει φέτος πάρει πολλούς βαθμούς με γκολ στις καθυστερήσεις: με τον ΠΑΟ, τον Παναιτωλικό, τον Βόλο κτλ. Αλλά έχει χάσει και βαθμούς γιατί δεν βρήκε σε αυτές το γκολ που έψαχνε: δεν μπορεί να γίνεται πάντα. Το διπλό δοκάρι στο 93΄δεν είναι καλό σημάδι: η ΑΕΚ έχασε την πρωτιά. Και χωρίς να γκρινιάξει ο Νίκολιτς για τους διαιτητές. Ο Ευαγγέλου είχε δύσκολες αποφάσεις. Αλλά τις βασικές (για εκατέρωθεν γκολ που δεν μέτρησαν) τις πήρε χάρη στο ημιαυτόματο οφσάιντ. Δεν χωρά αμφισβήτηση.

Ποιότητα αλλά και έλλειψη σοβαρότητας

Δεν χωρά επίσης μεγάλη συζήτηση και για το γιατί ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα play off με ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους δυο ανταγωνιστές του. Δεν χρειάζεται να βρει λύσεις σε ένα ειδικό πρόβλημα όπως το γκολ, όπως πχ ο Ολυμπιακός, δεν έχει ευρωπαϊκά ματς που μπορεί να του δημιουργήσουν πολυποίκιλα προβλήματα όπως η ΑΕΚ και δεν έχει σοβαρά προβλήματα στο να πάρει νίκες στα ντέρμπι όπως και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Τι περίμενε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο ματς με τον Λεβαδειακό; Να δει την ομάδα του να είναι επιθετικά παραγωγικότερη γιατί επέστρεψαν και μπορούσαν να παίξουν από την αρχή κάποιοι σημαντικοί παίκτες που έλειψαν καιρό. Αυτό και είδε. Ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον δεν έκαναν τα καλύτερά τους ματς αλλά η συμβολή τους ήταν μεγάλη στο να γίνει λειτουργικότερη η επίθεση του ΠΑΟΚ, δηλαδή να παίξει όπως ξέρει κι έχει δείξει πριν τους τραυματισμούς και τις απουσίες: μπορεί πλέον ξανά να πρεσάρει ψηλά πχ. Στα τρία γκολ φάνηκε αυτό και κάτι άλλο επίσης σημαντικό: ότι παίκτες όπως ο Γερεμέγιεφ, ο νεαρός Χατσίδης αλλά κι ο Ζαφείρης έκαναν το βήμα μπροστά γιατί χρησιμοποιήθηκαν αρκετά.

Αρκεί να ξαναθυμηθεί κανείς τα γκολ για να δει όλα αυτά. Στο 7΄ο Κωνσταντέλιας κλέβει την μπάλα από τον Κορνέζο, ο Τάισον ολοκληρώνει την φάση. Στο 47΄ο Ζαφείρης βρίσκει τον Χατσίδη, αυτός στρώνει την μπάλα στον Γερεμέγεφ κι αυτός βρίσκει το 6ο του γκολ με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Στο τρίτο γκολ ο Ζαφείρης κλέβει την μπάλα, οι Γερεμέγεφ και Οζντόεβ συνεργάζονται κι ο Χατσίδης που παίρνει την ασίστ ευστοχεί με το αριστερό: ο ΠΑΟΚ έκανε περίπατο κι αν κερδίσει και στο Βόλο θα ολοκληρώσει την σεζόν πρώτος στην πιθανή ισοβαθμία. Ποιο είναι το μόνο του πρόβλημα; Η σοβαρότητα. Πέρυσι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα γιατί οι παίκτες του κατέβηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια από το πούλμαν για να τσακωθούν με οπαδούς. Φέτος έγινε ντου στα δημοσιογραφικά – πράγμα ανεπίτρεπτο για διοργανώτρια παιχνιδιού που θέλει να κερδίσει και το πρωτάθλημα! Το πράγμα δύσκολα δεν θα έχει επιπτώσεις και το ποιες θα τις δούμε σύντομα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν προσέξει θα αυτοκαταστραφεί. Αν παίξει την μπάλα που μπορεί είναι καλύτερος από όλους.

Γκέλα του ΠΑΟ, ανοιχτά όλα

Ενώ ο ΠΑΟ έφερε ισοπαλία με τον Παναιτωλικό (0-0) χαλώντας το καλό σερί του, φαίνεται ότι θα υπάρξει μάχη και για την Πέμπτη θέση και φυσικά για την σωτηρία. Ο Μπενίτεθ έκανε το πιο μεγάλο rotation που έχουμε δει επί των ημερών του δίνοντας και χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ (Σισικό, Βιλένα, Γιάγκουσιτς κτλ) αλλά ήταν δυσαρεστημένος με την απόδοση της ομάδας του κι έχει δίκιο. Ακούω ότι το μυαλό ήταν στην Μπέτις: πιθανότατα. Αλλά το μυαλό των παικτών που αγωνίστηκαν δεν θα μπορούσε να είναι στην Μπέτις γιατί από αυτούς που ξεκίνησαν δύσκολα θα αγωνιστεί κάποιος: ο ΠΑΟ δεν ήταν καλός κι έκανε βηματάκι πίσω γιατί πιο πολύ από τους παίκτες έπαιξε το σχήμα του. Όσο σωστά και να εφαρμόσεις το 3-4-3 αν δεξί μπακ βρεθεί ο Σισοκό κι αριστερό εξτρέμ ο Βιλένα δύσκολα θα γίνει προκοπή: ο γεμάτος κουράγιο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου θα μπορούσε και να κερδίσει και δεν νομίζω πως θα μπλέξει στη μάχη του υποβιβασμού. Όπως δεν θα μπλέξει και η Κηφισιά: οι 19 βαθμοί του πρώτου γύρου ήταν μεγάλη προίκα και με την νίκη κόντρα στον Βόλο αυτό φάνηκε.

Η μάχη της παραμονής νομίζω ότι αφορά τον Πανσερραϊκό που ήταν καλός με τον Άρη αλλά έπεσε στον Αθανασιάδη που τον σταμάτησε και φυσικά τον Αστέρα και την ΑΕΛ: το μεταξύ τους ματς έληξε ισόπαλο (1-1) με την ΑΕΛ να είναι κομμάτι καλύτερη ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Μπαρτόλο που το έχει πάρει προσωπικά.

Το Σάββατο η ισοπαλία στις Σέρρες για τον Άρη έμοιαζε πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής η ισοπαλία αυτή τον έφερε στην έκτη θέση καθώς δεν κέρδισαν βαθμούς ούτε ο Ατρόμητος με την ΑΕΚ ούτε ο ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό. Την τελευταία αγωνιστική έχουμε ένα Άρης - ΟΦΗ στο Βικελίδης που μοιάζει ότι από την έκβαση του οποίου θα κριθεί ποιοι θα μπουν με τον Λεβαδειακό στο γκρουπ 5-8 για να διεκδικήσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο: αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Όλοι όσοι ακολουθούν τον Άρη και τον ΟΦΗ ολοκληρώνουν την κανονική περίοδο με δύσκολα ματς. Ο Ατρόμητος πρέπει να κάνει αποτέλεσμα με τον Λεβαδειακό. Ακόμα πιο δύσκολο είναι για την Κηφισιά να κερδίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας και τον Βόλο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ: μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Το πιθανότερο είναι το γκρουπ των ομάδων που είναι στο 5-8 να μείνει ίδιο. Κι ο Λεβαδειακός που έχει ένα κάκιστο φεγγάρι να μπει στα play off με 5 βαθμούς διαφορά από Άρη, ΟΦΗ και Ατρόμητο.