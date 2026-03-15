Ο Μήτογλου άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο στο πρώτο του ματς κόντρα στην ΑΕΚ και δεν πανηγύρισε, σε ένδειξη σεβασμού.

Ο Ατρόμητος πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο του εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Σίμος Μήτογλου «συνδύασε» την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με γκολ και μάλιστα κόντρα στην πρώην ομάδα του, στην πρώτη τους «συνάντηση»!

Στο 33ο λεπτό ο Ούρονεν εκτέλεσε φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και την μεγάλη περιοχή, ο υψηλόσωμος στόπερ πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι και νίκησε τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του, Θωμά Στρακόσα, για το 1-0.

Ο 26χρονος σέντερ μπακ δεν πανηγύρισε το παρθενικό του γκολ με τους Περιστεριώτες, ως ένδειξη σεβασμού στον Δικέφαλο, στον οποίο άνηκε για 4,5 χρόνια.

Ο Μήτογλου μέτρησε 77 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα, είχε σκοράρει πέντε φορές, ενώ ήταν μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που πανηγύρισε το νταμπλ. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας αμυντικός δεν ήταν στο πλάνο του Νίκολιτς στο πρώτο μισό της σεζόν και τον Γενάρη πήγε ως ελεύθερος στον Ατρόμητο.